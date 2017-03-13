خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اینجا یکی از مراکز خرید شمال تهران است. مرکز خریدی که پر از برند ها و نام های خارجی است که فقط هم قشر خاصی مشتری آن هستند و خیلی از افراد عادی جامعه نام تجاری آنها را شنیده اند و خیلی ها هم در این شب عیدی به فکر وام ها و قسط های آخر سال خود هستند و نمی دانند این برندهای رنگارنگ برای زنان است یا مردان.

با این حال ۶ روز تا آغاز سال جدید باقی مانده و بازار شب عید داغ تر از روزهای گذشته آماده ارائه خدمات به مشتریان است.

بازار شب عید با همه تنوع در ارائه کالا و شلوغی ها و تب و تابش، فرصتی برای برای برخی از سودجویان است. گشت های سازمان تعزیرات هم به خاطر همین سودجویی ها، به طور ویژه به مراکز خرید ورود می کند.

در این مجتمع شمال شهر تهران هم گشت های مشترک تعزیرات صبح امروز در قالب تیم ویژه نظارتی ورود کرد.

اولین مغازه ای که بازرسان تعزیرات به داخل آن رفتند، مربوط به واحد پوشاک مردان بود، واحدی که پر بود از عناوین خارجی و تیزرهای تبلیغاتی پوشاک مردان.

در نگاه اول عناوین خارجی روی تمامی لباس ها و کفش های مردانه خودنمایی می کرد و همین عناوین هم خریدار را به شک می انداخت که برای خرید برند های خارجی به مغازه آمده است.

امید شهرآبادی، در بازدید از این واحد ارائه پوشاک در خصوص کیفیت و نوع این برند از فروشنده سوالاتی پرسید و گفت: در صورت خارجی بودن برند باید اساسنامه شرکت ترجمه شده در واحد پوشاک نصب شود که در این واحد دیده نمی شود.

در تماس تلفنی با صاحب مغازه مشخص شد که این برند پوشاک به هیچ عنوان خارجی نیست و صاحب برند پس از خرید مواد اولیه، اقدام به تهیه پوشاک می کند. کارخانه این فرد در ترکیه است و کالاها ایرانی اما به اسم وارداتی بودن بر قیمت کالا ها اضافه می کند به طوری که یک جوراب مردانه در این مغازه ۶۸هزار تومان بود.

بازرس اصناف هم در این بازدید در خصوص قیمت ها گفت: قیمت ها از عرف بالاتر است و باید کاهش یابد.

واحد دیگر این مجتمع که در ظاهر محل فروش برند فرانسوی بود. و در بدو ورود تابلوی ۲+۱ رایگان دیده می شد. بازرسان و قاضی شعبه ۴۱تعزیرات پس از بررسی ها متوجه شدند صاحب این واحد عرصه فروش پوشاک مردانه با افزایش چند برابری قیمت پوشاک، هیچ پوشاکی رایگان نمی شد.

مهدی علی عسکری نماینده اجرای احکام در خصوص تخلفات این واحد فروش، گفت: درحالی این واحد فروش برند خارجی سه تا خرید یک خرید رایگان می دهد که حراج غیر قانونی بوده و با افزایش قیمت کالاها به دنبال فروش بیشتر بوده است. برای این برند یک برگه گزارش تخلف بازرسی صادر شد.

واحد سوم که گشت های تعزیرات برای بررسی کیفیت و قیمت اجناس آن، وارد شدند، واحد توزیع و عرضه برند اسپانیایی بود. واحدی که طبق اعلام قاضی تعزیرات در فاصله بررسی از سایر واحدها، فروشنده ها برخی از اجناس خود را از داخل فروشگاه خارج کردند.

مهدی علی عسگری کارشناس اجرای احکام در خصوص تخلفات این واحد عرصه برند خارجی می گوید: گرانفروشی عمده تخلف این واحد صنفی بود و قیمت ها یک سوم کاهش یافت چرا که عالب قیمت ها سه برابر شده بود.

گزارش تخلف از سوی بازرسی اتاق اصناف صادر و تحویل صاحب واحد می شود.

در ادامه بازرسی های تعزیرات از مرکز خرید شمال تهران از بخش گوشت، مرغ و ماهی واقع در طبقه همکف پس از بازرسی، رئیس شعبه ٥٦ تعزیرات اظهار داشت: بخش گوشت و مرغ کیفیت در حد عالی و قیمت پنج درصد بالاتر از معمول است که با توجه به کیفیت، مطلوب ارزیابی می شود.

در قسمت میوه و تره بار، قیمت روی محصولات بسیار بالا بود و تا چهار برابر قیمت متداول و معمول بازار به فروش می رسید. به عنوان نمونه، قیمت هر کیلو موز ٨٨٠٠ تومان بود همچنین ٨٠٠ گرم گلابی نطنز در بسته بندی، ٤٠ هزار تومان قیمت داشت.

فروشنده این قسمت، فاکتورهای خرید را ارائه نداد. پس از آن برگه ثبت تخلف واحد صنفی صادر شد و به این واحد متخلف به دلیل نبودن فاکتور خرید محصول، تا فردا صبح مهلت داده شد که به شعبه ٥٦ تعزیرات حکومتی برای ارائه فاکتور مراجعه کند.

همچنین براساس نظر حمیدرضا مختاری، کارشناس تنظیم بازار سازمان جهاد استان تهران، در این فروشگاه، میوه قاچاق رویت نشد.