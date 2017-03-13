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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول عنوان کرد:

۶۲ تخلف در بازار دزفول طی ۲۰ روز گذشته/ارجاع متخلفان به تعزیرات

۶۲ تخلف در بازار دزفول طی ۲۰ روز گذشته/ارجاع متخلفان به تعزیرات

دزفول - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول از مشاهده ۶۲ تخلف صنفی از بازار دزفول در ۲۰ روز گذشته توسط بازرسان این اداره و ارجاع پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی دزفول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محراب عبدالهی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست ستاد نوروزی شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمیته تنظیم بازار از مهمترین کمیته های ستاد نوروزی است که در چند روز اخیر تاکنون دو جلسه هماهنگی برگزار کرده است.

وی افزود: مهمترین خروجی این جلسات پایش کالا و خدمات و نظارت بر تامین و توزیع کالاهای استراتژیک مردم شهرستان بود که متولی این امر جهاد کشاورزی بوده و اداره صنعت نظارت می کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با بیان اینکه آرامش خوبی در بازار دزفول برقرار است، از هماهنگی های لازم با جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در راستای توزیع اصولی میوه شب عید در بازار خبر داد.

عبدالهی همچنین با اشاره به اینکه کارشناسان و بازرسان این اداره و اتاق اصناف در دو نوبت صبح و عصر از نقاط مختلف بازار دزفول بازدید به عمل می آورند، اضافه کرد: در طی مدت های اخیر تاکنون ۹۷۵ مورد بازرسی نوبه ای از بازار صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس این بازرسی ها در طی ۲۰ روز گذشته تاکنون ۶۲ پرونده تخلف صنفی به اداره تعزیزات حکومتی دزفول ارجاع شده و مابقی پرونده ها نیز در دست بررسی است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول در ادامه اجرای مانور نظارتی، ارائه لیست کشیک به جایگاه های سوخت و نانوایی ها، گشت های مستمر با همکاری مرکز بهداشت و دامپزشکی و سایر دستگاه های متولی و برگزاری نمایشگاه بهاره که با استقبال خوبی از طرف مردم مواجه شد را از جمله برنامه های اجرا شده و در حال انجام این اداره به مناسبت ایام نوروز عنوان کرد.

عبدالهی همچنین با بیان اینکه کنترل بازار با توجه به شرایط اقتصادی موجود کار دشوار و پرحجمی است خواستار همکاری و تعامل تمامی دستگاه های شهرستان در این زمینه و اطلاع رسانی تخلفات موجود از طریق سامانه ۱۲۴ شد.

وی با ابراز گله مندی از نرخ بالای سفره خانه ها و رستوران های سنتی دزفول که با نظارت اداره میراث فرهنگی انجام می شود، افزود: باید با کاهش نرخ این مکان ها رضایت مندی مردم کسب شود و میراث فرهنگی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

کد مطلب 3931514

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