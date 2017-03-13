۶۲ تخلف در بازار دزفول طی ۲۰ روز گذشته/ارجاع متخلفان به تعزیرات

به گزارش خبرنگار مهر، محراب عبدالهی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست ستاد نوروزی شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمیته تنظیم بازار از مهمترین کمیته های ستاد نوروزی است که در چند روز اخیر تاکنون دو جلسه هماهنگی برگزار کرده است.

وی افزود: مهمترین خروجی این جلسات پایش کالا و خدمات و نظارت بر تامین و توزیع کالاهای استراتژیک مردم شهرستان بود که متولی این امر جهاد کشاورزی بوده و اداره صنعت نظارت می کند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با بیان اینکه آرامش خوبی در بازار دزفول برقرار است، از هماهنگی های لازم با جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در راستای توزیع اصولی میوه شب عید در بازار خبر داد.

عبدالهی همچنین با اشاره به اینکه کارشناسان و بازرسان این اداره و اتاق اصناف در دو نوبت صبح و عصر از نقاط مختلف بازار دزفول بازدید به عمل می آورند، اضافه کرد: در طی مدت های اخیر تاکنون ۹۷۵ مورد بازرسی نوبه ای از بازار صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بر اساس این بازرسی ها در طی ۲۰ روز گذشته تاکنون ۶۲ پرونده تخلف صنفی به اداره تعزیزات حکومتی دزفول ارجاع شده و مابقی پرونده ها نیز در دست بررسی است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول در ادامه اجرای مانور نظارتی، ارائه لیست کشیک به جایگاه های سوخت و نانوایی ها، گشت های مستمر با همکاری مرکز بهداشت و دامپزشکی و سایر دستگاه های متولی و برگزاری نمایشگاه بهاره که با استقبال خوبی از طرف مردم مواجه شد را از جمله برنامه های اجرا شده و در حال انجام این اداره به مناسبت ایام نوروز عنوان کرد.

عبدالهی همچنین با بیان اینکه کنترل بازار با توجه به شرایط اقتصادی موجود کار دشوار و پرحجمی است خواستار همکاری و تعامل تمامی دستگاه های شهرستان در این زمینه و اطلاع رسانی تخلفات موجود از طریق سامانه ۱۲۴ شد.

وی با ابراز گله مندی از نرخ بالای سفره خانه ها و رستوران های سنتی دزفول که با نظارت اداره میراث فرهنگی انجام می شود، افزود: باید با کاهش نرخ این مکان ها رضایت مندی مردم کسب شود و میراث فرهنگی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.