اختلاف سلیقه در نظام جمهوری اسلامی ایراد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با گرامیداشت روز شهید و همچنین با تبریک و تهنیت سالروز میلاد دخت گرامی پیامبر حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن تصریح کرد: باید این روز را به همه بانوان کشور که بار مسئولیت همسرداری را بر دوش می کشند و شان مهم مادری را به خوبی رعایت می کنند تبریک گفت.

رئیس قوه قضاییه مسئله خانواده را در دین مبین اسلام و فرهنگ ملی کشور بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و افزود: همه موظفیم در هر جایگاهی که قرار داریم خواستار حرمت و حفظ ساختار خانواده باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات دین اسلام در مورد جایگاه زن، مادر و کانون خانواده اظهارکرد: بسیاری از رشدها و تعالی‌های روحی ریشه در تعلیم و تربیت افراد در خانواده دارد. از سوی دیگر بسیاری از جرایم و تخلفات نیز ناشی از تعالیم سوء و کمبودها در خانواده است. بر همین اساس حفظ کانون خانواده و حراست از ساختار آن بسیار مهم و ضروری است.

رئیس قوه قضاییه یکی از الطاف الهی نسبت به انسانها را علاوه بر ارسال رسل و انزال کتب، وجود الگوهای متعالی دانست و خاطر نشان کرد: طبق نص قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) بهترین الگو برای انسان ها است و به تبع آن سایر انبیای الهی و حضرت زهرا (س) الگوهایی عملی برای بشریت هستند؛ البته فهم الگو به فهم صحیح از دین اسلام، مدارج انسانی و میزان دلدادگی به حقایق معنوی باز می گردد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اگر در ذهن جامعه ما بویژه بانوان گرامی مطالبی در راستای فرهنگ غربی القا شده باشد خود به خود تشخیص الگوها و اسوه های حقیقی نظیر حضرت صدیقه طاهره(س) با موانع روبرو می شود و این جاست که باید متوجه خطر بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سبک زندگی قرآنی بر مبنای حیات طیبه الهی و معنوی است، نسبت به از دست رفتن معیارها بر اثر برخی وادادگی ها و انفعال های فرهنگی هشدار داد و افزود: برای آن که بتوانیم یک اسوه حقیقی برای جامعه خود برگزینیم باید اهداف جامعه را روشن کنیم. متاسفانه امروزه با کثرت رسانه هایی که از ناحیه غرب ایجاد، تغذیه و تقویت می شوند، القائاتی صورت می‌گیرد که موجب فاصله گرفتن دغدغه های اشخاص از اهداف متعالی می شوند.

رئیس دستگاه قضایی تأکید نمود: همه باید هوشیار باشند که قطعاً دشمن با صرف هزینه های گزاف به دنبال ایجاد همبستگی ملی و استحکام بنیان خانواده در کشور ما نیست؛ چنان که برخی از افراد موثر در این رسانه به صورت رسمی، علنی و صریح می گویند باید بستر خانواده را در جامعه ایرانی از بین ببریم و یا گفته اند که باید شأن مادر را در جامعه ایران از بین ببریم. این دیدگاه ها تنها در مقام حرف باقی نمانده بلکه تلاش های عملی برای تحقق آنها صورت گرفته و می گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: دشمن به خوبی می داند که تا وقتی ارزش های معنوی و ملی توسط مادران به فرزندان این سرزمین القا می شود جایی برای دشمنان وجود نخواهد داشت و بر همین مبنا در پی از بین بردن ریشه ها هستند. آنها می دانند که اگر با بهره گیری از تهاجم امپراطوری رسانه ای خود بتوانند شأن زن و مادر را در جامعه اسلامی ما تخریب کنند می توانند تغییرات دیگر را نیز شاهد باشند. اینکه یک جوان مفهوم شهادت و ایستادگی در مقابل زورگویان و دشمنان برایش یک ارزش تلقی می‌شود این نتیجه تربیت خانوادگی است که از ناحیه پدر و مادر منتقل شده و این امر برای دشمنان بسیار گران است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: همه مسئولان و دلسوزان فرهنگ و استقلال کشور باید در جهت حفظ فرهنگ و اسوه های حقیقی گام بردارند و تلاش کنند که جامعه، در فرهنگی که نه تنها به ما بلکه به بسیاری از کشورهای دنیا شبیخون زده است، هضم نشود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایش‌های اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئولان اردوهای راهیان نور و همچنین اعضای مجلس خبرگان، دو نکته را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: یکی از مهمترین مسایلی که از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) مورد تاکید قرار گرفت، لزوم توجه به مسئله فرهنگ و طراحی های دشمن در این زمینه بود. همه ما باید باور کنیم که استحاله فرهنگی یک واقعیت است و دشمن این هدف را با جدیت دنبال می کند. بر همین مبنا همگی موظفیم که با تمام وجود و در راستای عمل به موازین ملی، دینی و اخلاقی خود در مقابل این هجمه سنگین بایستیم و فراموش نکنیم که امروز دشمن به خوبی می داند که دیگر از طریق جنگ سخت نمی تواند ملت ما را به زانو در آورد و به همین دلیل با هجمه های فرهنگی از طریق ابزارهای تبلیغاتی جدید، براندازی نرم را دنبال می کند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اینکه دشمن از هر منفذی برای ورود به حریم خانواده ها و درگیر کردن ذهن افراد استفاده می کند، جنگ است. بر همین مبنا همه مسئولان و دلسوزان فرهنگی اعم از حوزه های علمیه، رسانه ها، دانشگاهها و خود خانواده ها در این زمینه مسئولند و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در زمینه مسایل فرهنگی باید به عنوان یک معیار و شاخص مورد توجه همه قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضایی همچنین با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم مسئولیت پذیری مسئولان در نشست با اعضای مجلس خبرگان خاطر نشان کرد: طبق سخن رهبر معظم انقلاب، اختلاف سلیقه در نظام جمهوری اسلامی در حد خود ایرادی ندارد اما مهم معیارهایی است که بر اساس آنها باید برخی تعارضات را رفع کرد. این معیارها در واقع همان محکمات انقلاب هستند که مصادیق بارز آن را می توان در کلام امام راحل و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)‌ یافت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سایر تاکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، اظهار کرد: گاهی اوقات به نظر می رسد که اسلام و تحقق اهداف اسلامی در کلام برخی مدیران و مسئولان کشور کمرنگ شده است. نباید فراموش کنیم که ماهیت این انقلاب، اسلامی است و همه باید برای تحقق اهداف اسلامی تلاش کنیم. بر این مبنا عقب نشینی از روند اجرای احکام اسلامی به دلیل فشارهای دشمن با رنگ و لعاب های مختلف به هیچ عنوان پذیرفته نیست. عمل به این فرمایش رهبر معظم انقلاب در گرو اعتقاد عملی به بنیان های اعتقادی، دلبستگی به اسلام و پذیرش واقعی سیطره الله به عنوان حقیقت وحدانی در همه عوالم است.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی رو در بایستی ها و شرمندگی ها از اجرای احکام نورانی اسلام به بهانه های مختلف نظیر مسائل حقوق بشری و غیره، تصریح کرد: شاخص ما برای حقوق بشر، شاخص های مبتنی بر نگاه مضمحل و منحط فرهنگ ماتریالیستی و لیبرالیستی نیست بلکه حقوق بشر در چارچوب دغدغه های انسان مومن که دل در گرو حضرت حق تعالی دارد برای ما قابل فهم است.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: همه دستگاه ها بویژه دستگاه های نظارتی مانند شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و از همه مهمتر دستگاه اجرایی باید در مسیر تحقق احکام اسلام قدم بر دارند و بر این اساس نباید مدیرانی به کار گماشته شوند که احکام و معیارهای اسلامی را از صمیم قلب قبول ندارند و برای اجرای آن همت نمی‌گمارند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر لزوم احساس سیادت فرهنگی طبق تاکیدات مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: بازگشت همه فرمایش‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب به این نکته محوری است که بنیان انقلاب اسلامی بر اعتقاد به اسلام و اعتماد به مردم نهاده شده و نگاه ما نباید به دست و زبان دشمن باشد. حضرت امام نیز فرمودند که هر زمان دشمن از شما تمجید کرد بدانید که در کارتان مشکلی وجود داشته است. بر همین اساس هر جا می بینیم که دشمن علیه ما سخن می گوید گمان می‌بریم که کار درست را انجام داده ایم.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به شدت حملات به دستگاه قضایی در سال ۹۵ تصریح کرد: این هجمه ها در سالی که به پایان آن نزدیک می شویم بسیار تشدید شد؛ طبق همان فرمایش مذکور از حضرت امام باید بگوییم که هجمة وسیع دشمن به قوه قضاییه باعث شده است که ما امروز خرسندتر از هر زمان دیگر، قاطعانه تر و ثابت قدم تر از گذشته مسیر خود را ادامه دهیم و امروز باور ما این است که اگر برخوردهای قوه قضاییه با انواع مفاسد، سلطة سلطه گران، فتنة فتنه گران و نفوذ دشمنان، قاطع و موثر نبود شاهد این حملات نبودیم.

رئیس دستگاه قضایی افزود: در همین راستا باید از کلیه نیروهای امنیتی کشور که با تیزبینی و به یاری دست مقتدر قوه قضاییه، بسیاری از فتنه ها و نفوذها را در نطفه خاموش کرده اند تشکر کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هیچ عنوان منکر برخی کاستی ها و نواقص نیستیم، به برخی کمبودهای دستگاه قضایی در زمینه نیرو، امکانات و اعتبارات اشاره کرد و افزود: با وجود همه این کمبودها خدمات قابل توجهی به مردم ارایه شده است که جزئیات این خدمات به لحاظ آماری از سوی مسئولان قضایی در هفته قوه قضاییه اعلام خواهد شد اما در این جا به صورت اختصار تنها به دو آمار اشاره می کنم. این آمار مربوط به پرونده های است که تا پایان بهمن ماه فقط در دادگستری ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. ورودی پرونده به دادگستری ها طی مدت مذکور نزدیک به ۱۰ میلیون و هفتصد و هفتاد و هشت هزار فقره بوده و ۱۰ میلیون و ۸۷۷ هزار پرونده نیز در این مدت مختومه شده اند. این غیر از پرونده های شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی و سازمان های تابعه قوه قضاییه است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حجم بالای خدمات ارایه شده از سوی دستگاه قضایی به مردم، از خانواده بزرگ قوه قضاییه اعم از قضات،کارکنان، مدیران و مسئولان این دستگاه که به رغم همه کمبودها و ناملایمات تمام تلاش خود را برای ارایه خدمت به مردم به کار می گیرند، قدردانی کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از خدمات ارایه شده از سوی دستگاه قضایی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان با بکار گیری روش های نوین و استفاده از فن آوری های روز، بسیاری از واسطه ها را حذف کرده و موجب جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی شده است و تاکنون ۳۰۳ میلیون برگ از پرونده‌ها در سازمان ثبت اسکن شده و خدمات پر شمار دیگری روزانه به همه هموطنان از سوی این سازمان و سایر مراجع مربوط به قوه قضاییه ارایه می شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قضات شریف و کارکنان قوه قضاییه به هیچ عنوان در برابر حملات دشمنان و برخی کمبودها منفعل نخواهند شد و قاطع تر از همیشه وظیفه اصلی خود را که همان دادرسی عادلانه و احقاق حقوق مردم است به خوبی انجام خواهند داد، از مقام معظم رهبری به واسطه توصیه ها، بیانات و ارشاداتشان قدردانی و از همه کسانی که به نحوی در تقویت و کمک به قوه قضاییه گام بر می‌دارند تقدیر و تشکر کرد.