کشاورزان نهال های شناسنامه دار خریداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زاهدی مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ظهر روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: باغداران و متقاضیان احداث باغ، نهال مورد نیاز خود را از طریق نهالستان های مورد تایید تهیه کنند.



وی گفت : با توجه به شیوع بیماری آتشک درختان میوه دانه دار در مناطقی از استان و به منظور تضمین سلامت نهال های غرس شده لازم است باغدارانی که قصد احداث یا اصلاح و احیای باغات خود را دارند از مراکز مورد تائید کمیته فنی استان که نهال های تولیدی آنها دارای شناسه و لیبل است نسبت به تهیه نهال خود اقدام کنند.



مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز افزود: باغداران ضمن همکاری و مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی از خرید نهال هایی که به صورت غیر مجاز از دیگر استانها در سطح شهرستان توزیع میشود خوداری کنند و در صورت مشاهده مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گزارش کنند.



وی در پایان یادآور شد: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی تحت پوشش نطنز در بخش امامزاده و شهر طرقرود آماده راهنمائی و ارائه اطلاعات به باغداران هستند و مطمئناً باغداران با مشاوره با کارشناسان ما موفق تر خواهند بود.