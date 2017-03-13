به گزارش خبرنگار مهر، محمود زاهدی مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ظهر روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: باغداران و متقاضیان احداث باغ، نهال مورد نیاز خود را از طریق نهالستان های مورد تایید تهیه کنند.
وی گفت : با توجه به شیوع بیماری آتشک درختان میوه دانه دار در مناطقی از استان و به منظور تضمین سلامت نهال های غرس شده لازم است باغدارانی که قصد احداث یا اصلاح و احیای باغات خود را دارند از مراکز مورد تائید کمیته فنی استان که نهال های تولیدی آنها دارای شناسه و لیبل است نسبت به تهیه نهال خود اقدام کنند.
مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز افزود: باغداران ضمن همکاری و مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی از خرید نهال هایی که به صورت غیر مجاز از دیگر استانها در سطح شهرستان توزیع میشود خوداری کنند و در صورت مشاهده مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گزارش کنند.
وی در پایان یادآور شد: کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی تحت پوشش نطنز در بخش امامزاده و شهر طرقرود آماده راهنمائی و ارائه اطلاعات به باغداران هستند و مطمئناً باغداران با مشاوره با کارشناسان ما موفق تر خواهند بود.
مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی نطنز:
کشاورزان نهال های شناسنامه دار خریداری کنند
نطنز - مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: باغداران و متقاضیان احداث باغ نهال مورد نیاز خود را ازطریق نهالستانهای مورد تایید تهیه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود زاهدی مسئول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز ظهر روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: باغداران و متقاضیان احداث باغ، نهال مورد نیاز خود را از طریق نهالستان های مورد تایید تهیه کنند.
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