۸ پارک جنگلی استان بوشهر برای نوروز امسال آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری ظهر دوشنبه در نشست برنامههای نوروزی اظهار کرد: با اقداماتی که این اداره در توسعه پارکهای جنگلی انجام داده است و با توجه به بارندگیهای اخیر استان شاهد شکل گرفتن فضایی سرسبز وخرم در پارکهای جنگلی استان هستیم.
وی افزود: تجهیز پارک جنگلی بنهگز نیز با اعتباری بالغ بر هزار میلیون ریال از محل اعتبارات نفتوگاز برای سال جاری مصوب شده است.
مهاجری گفت: شروع احداث ۱۰ سکوی سیمانی و ۳ دستگاه آلاچیق در هفته منابع طبیعی، بخشی از اقداماتی بوده است که در این پارک در حال انجام است وانشالله نوروز امسال میزبان علاقمندان به طبیعت خواهد بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اظهار داشت: از اعتبارات نفت وگاز اداره جنگلداری وجنگلکاری این اداره کل نسبت به تجهیز سایر پارکهای جنگلی نیز اقدامات لازم را انجام داده که در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم.
وی پارکهای جنگلی سرکره دشتستان، عامری دیلم، چاهچاهو دشتی را از جمله پارکهای جنگلی استان بوشهر دانست که بهزودی کار تجهیز آنها نیز آغاز خواهد شد.
نظر شما