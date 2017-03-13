تلفات سوانح رانندگی در استان سمنان ۱۸ درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی در نشست خبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی ستاد فرماندهی ناجای استان سمنان، ضمن بیان اینکه محورهای مواصلاتی این استان توسط ۴۰دوربین سرعت سنج مورد پایش قرار خواهد گرفت، ابراز داشت: سال گذشته ۳۰۲ نفر و در سال جاری ۲۴۹ نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند که مقایسه آمارها نشان از کاهش ۱۸ درصدی تصادفات دارد اما باید در نظر داشت که کاهش سوانح رانندگی تنها با رعایت قوانین از سوی رانندگان میسر می شود.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد تصادفات مربوط به خستگی و خواب آلودگی رانندگان است، ابراز داشت: عامل انسانی مهمترین نقش در ایجاد تصادفات رانندگی دارد لذا توسعه فرهنگ رانندگی می تواند در افزایش هوشیاری رانندگان نقش موثر ایفا کند.

جرایم اقتصادی ۲۸ درصد کاهش یافت

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه طی سالجاری وقوع شش هزار و ۳۹۱ تصادف را شاهد هستیم، اظهار کرد: این رقم در سال گذشته شش هزار و۸۲۹تصادف بود که در مقایسه با سال قبل، کاهش شش درصدی تصادفات را مشاهده می کنیم همچنین ۱۲هزار و ۵۵۴خودرو متخلف شامل چهار هزار و ۸۸۰خودرو و هفت هزار و ۶۷۴دستگاه موتور سیکلت در استان توقیف شده اند.

قاسمی بابیان اینکه طی سال جاری وقوع سرقت در استان با کاهش شش درصدی مواجه بوده است، تصریح کرد: دستگیری سارقان نسبت به سال گذشته رشد هفت درصدی داشته و در کنار آن افزایش ۲۰درصدی رضایت مردم از پلیس دیده می شود، از سوی دیگر باید گفت انتقادات از مجموعه ناجای استان در سال جاری ۱۰درصد و شکایات ۳۳ درصد کاهش داشته اما پیشنهادات با رشد ۵۰ درصدی روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه جرائم اقتصادی نسبت به سال گذشته کاهش ۲۸درصدی را تجربه می کند، ابراز داشت: طی سالجاری تشکیل ۱۴فقره پرونده بالای یک میلیارد ریال در ارتباط با کالای قاچاق را شاهد بودیم که نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰۰درصدی مواجه بوده و همچنین ۱۲۱میلیارد ریال کالای قاچاق کشف که در این رابطه ۵۷۲ نفر دستگیر شده اند همچنین از سوی دیگر کشف کالای قاچاق به نسبت سال قبل افزایش ۶۹درصدی را نشان می دهد.

۵۰۰ هزار مواد محترقه در استان سمنان کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه هفت تن و ۲۰۱ کیلو انواع مواد مخدر در سال جاری کشف شد، ابراز داشت: این مقدار نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته و در این رابطه باید گفت متاسفانه از استان سمنان به عنوان معبر برای حمل و نقل مواد استفاده می شود که نیروهای مستقر در پاسگاه ها به شدت این موارد را پیگیری می کنند.

قاسمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال با پدیده ای به نام چهارشنبه سوری مواجه هستیم که در این راستا نیروی انتظامی با عرضه‌کنندگان و سازندگان مواد محترقه دست‌ساز طبق قانون برخورد خواهد کرد و از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد انواع موادمحترقه در استان کشف شد.

وی افزود: متاسفانه با وجود هشدارهای امنیتی پلیس و آتش نشانی همه ساله شاهد وقوع حوادث ناگوار درحوزه مواد محترقه استان هستیم که از جمله بر اثر حادثه‌ای که ساعت ۱۳:۱۰ ظهر امروز در یک واحد نانوایی در گرمسار به وقوع پیوست، مواد محترقه دست‌ساز منفجر شد که براثر آن چهار جوان دچار سوختگی و آسیب دیدگی شدند و این درحالی بود که پلیس قبلا نیز وقوع انفجار را به آنها گوشتزد کرده بود که توجه به قانون و مقررات از وقوع حوادث این چنینی جلوگیری خواهد کرد.

طرح نوروزی پلیس استان سمنان از ۲۵ اسفند ماه آغاز می شود

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه خوشبختانه در استانی زندگی می کنیم که از نظر انضباط اجتماعی و امنیت در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است، ابراز داشت: دوشنبه ها ملاقات عمومی با معاونان و فرماندهان نیروی انتظامی برگزار می شود لذا از مردم و اصحاب رسانه انتظار داریم که در ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود نیروی انتظامی را یاری کنند.

قاسمی با بیان اینکه شعار پلیس برای نوروز «آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی» است که امیدواریم با رعایت قانون و مقررات سال نو و تحولی نو را ایجاد کنیم، افزود: طرح نوروزی نیروی انتظامی از ۲۵ اسفند آغاز و تا ۱۴ فروردین سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.

وی از راه اندازی قرارگاه امام علی(ع) ویژه ایام نوروز خبرداد و افزود: در قالب این قرارگاه تمام برنامه ها و فعالیت های طرح نوروزی بررسی و تصمیم گیری لازم اتخاذ می شود.