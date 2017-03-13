۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد:

ثبت ۵ مراسم آیینی خراسان رضوی در فهرست آثار ناملموس ایران

مشهد- مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت:پنج مراسم آیینی و سنتی خراسان رضوی در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیده است.

حسین زارع صفت در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روز گذشته  درجلسه ثبت آثار ناملموس کشور در تهران، پنج مراسم آیینی و سنتی خراسان رضوی  به عنوان آثار ناملموس ثبت ملی شدند.

وی افزود: این مراسم ها شامل آیین های «چشمارو» و «تنگلو سوری» سبزوار و نیشابور، «حیدری حیدار» خلیل آباد، دسته عزاداری «بنی اسد »خلیل آباد،مراسم «کف زنی» بایگ تربت حیدریه و «شبیه خوانی» شهر کندر خلیل آباد است.

زارع صفت بیان کرد افزود: در خراسان رضوی بیش از ۱۰هزار اثر و بنا و محوطه تاریخی قابل شناسایی و بررسی وجود دارد که تاکنون بیش از ۱۵۰۰اثر ثبت فهرست میراث ملی، مادی و معنوی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: از این تعداد ۷۸ اثر مربوط به میراث معنوی «ناملموس» است که قبلا ثبت شده و با این آثار جدید به عدد ۸۳افزایش پیدا کرده است.

