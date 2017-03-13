لزوم آمادگی بانک ها برای خدمت رسانی در ایام نوروز

به گزارش بانک مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است بانک ها ملزمند موارد زیر را با هدف تسهیل شرایط دریافت خدمات بانکی در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز پیش بینی و اقدام کنند:
- پیشبینی و تدارک نقدینگی لازم در هر یک از استانها با توجه به عوامل اثرگذار در نقدینگی و تجربیات سالهای گذشته
- پشتیبانی از تمام دستگاههای خودپرداز، برای تأمین نقدینگی و رفع خرابیهای احتمالی
- در دسترس بودن دائمی خدمات بانکداری الکترونیک و رفع نقصهای فنی و همچنین پاسخگویی مناسب به مشتریان در اسرع وقت
- دایر کردن شعب کشیک در اقصی نقاط کشور با اولویت مناطقی که دارای جاذبههای زیارتی و گردشگری و اعلام فهرست آن به بانک مرکزی
- اطلاع رسانی کافی در باره تمهیدات ابلاغی از طریق رسانههای جمعی و پایگاه اطلاعرسانی بانک ها و موسسات اعتباری
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