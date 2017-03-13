انتقال پلنگ رودسر به مکانی جدید برای آمادگی رهاسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ماده پلنگ آسیب‌دیده‌ای که اواخر بهمن ماه امسال توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در حاشیه روستای سجیدان زنده‌گیری و به بیمارستان دامپزشکی فتاحیان تهران منتقل شده بود، پس از کسب بهبودی نسبی و برخورداری از تحرک مناسب، عصر دیروز به مکانی جدید و وسیع‌تر منتقل تا آمادگی کامل پیش از رهاسازی را کسب کند.

علی تیموری با اعلام این خبر، افزود: پلنگ رودسر روز گذشته مورخ ۲۲ اسفندماه پس از بازدید و مشورت پزشک معالج و با توجه به بهبود نسبی و تحرک زیاد به مکانی جدید، وسیع تر و به دور از دسترس بازدیدکنندگان که پیش از این برای نگهداری دو قلاده پلنگ مهیا شده بود و با دوربین مداربسته نیز کنترل می‌شود، منتقل شد.

تیموری با بیان اینکه پیش از انتقال، پلنگ مذکور بیهوش و درین از بدن آن خارج شد، اظهار کرد: پیش از انتقال پلنگ رودسر، اقدام‌هایی همچون آنتی بیوتیک تراپی، ویتامین تراپی و شستشوی زخم‌های جلدی تحت نظر پزشک برای این قلاده پلنگ صورت گرفت.

وی تأکید کرد: پلنگ رودسر که با درخواست مدیر مجموعه باراجین استان قزوین و با توجه به امکانات موجود در این مجموعه که پیش از این برای دو قلاده پلنگ دیگر مهیا شده بود، به مکان جدید انتقال یافت، تا زمان رهاسازی همچنان تحت نظر اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و کارشناسان ستادی و استانی این سازمان قرار دارد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری اختلاف نظر تیم‌های دامپزشکی بر سر شرایط پلنگ رودسر و درخواست عده‌ای برای برای معدوم سازی و یوتانیز پلنگ مجروح، خاطرنشان کرد: خوشبختانه نظر گروه دیگری از دامپزشکان و متخصصان امر، جراحی پلنگ آسیب دیده و نجات آن بود که به رغم مخالفت برخی با این عمل جراحی، نتیجه جراحی پلنگ رودسر موفقیت آمیز بود و در حال حاضر این قلاده پلنگ ماده در شرایط خوبی قرار دارد.

تیموری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حیات وحش هرگز خود را بی‌نیاز از مشورت تیم‌های درمانی گونه‌های ارزشمند حیات وحش نمی‌داند ولی معتقدیم که فعالیت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه درمان گونه‌های مختلف حیات وحش نباید به تیم درمانی یا دانشکده‌ای خاص، محدود شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست تمام تلاش خود را معطوف به ایجاد هم افزایی علمی و عملی میان گروه‌های مختلف متخصص در زمینه درمان حسات وحش کرده است تا به این شیوه بتواند بهترین تصمیم‌ها را برای درمان و بازپروری گونه‌های آسیب دیده حیات وحش و حفظ آن‌ها اتخاذ کند.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن دعوت از تمام مراکز و اشخاص علاقمند به مشارکت در درمان حیات وحش برای هم افزایی علمی، تعامل و مشارکت سازنده در روند درمان حیات وحش، گفت: بهتر آنکه تیم‌ها و افراد مختلف علاقمند و متخصص در امر درمان گونه‌های مختلف حیات وحش، تعامل و همکاری سازنده برای حفظ گونه‌های ارزشمند حیات وحش ایران را جایگزین مناقشات و هجمه‌های بی حاصل کنند.