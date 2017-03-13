۷۵.۵ تن کالای طرح تنظیم بازار در طبس توزیع شد

داوود بخشایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار شامل برنج وارداتی، شکر سفید تولید داخل، گوشت مرغ و گوساله منجمد در سطح شهرستان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه این کالاها از هفته دوم اسفندماه در نمایشگاه بهاره و برخی صنوف شهرستان طبس عرضه و در حال توزیع است، بیان کرد: تاکنون در قالب این طرح میزان ۳۲ تن برنج هندی نوع ۱۱۲۱ دانه بلند در سطح شهرستان توزیع شده است.

مدیرجهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از توزیع ۳۰ تن شکر خبر داد و گفت: علاوه بر این تاکنون ۱۳.۵ تن گوشت مرغ منجمد به قیمت پنج هزار و ۹۰۰ تومان در سطح بازار عرضه و در حال توزیع است.

بخشایی، قیمت هر کیلو برنج را سه هزار و ۸۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: قیمت هر کیلو شکر طرح تنظیم بازار نیز دو هزار و ۸۵۵ تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به آغاز توزیع میوه شب عید از ۲۷ اسفندماه، عنوان داشت: میوه های طرح تنظیم بازار شامل سیب درختی و پرتقال والنسیای جنوب نیز بر اساس تقویم به تدریج به شبکه توزیع شهرستان تزریق می شود.

دبیر کمیسیون تنظیم بازار محصولات کشاورزی طبس اضافه کرد: توزیع این میوه ها تا ۱۰ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.