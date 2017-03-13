کشف بیش ازدو میلیون و ۵۰۰ هزار قلم مواد محترقه در پاکدشت

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیروی انتظامی برای برقراری ایمنی شهرستان پاکدشت با هنجار شکنان و فروشندگان مواد محترقه در شهرستان به شدت برخورد می کند.

این مقام انتظامی با بیان اقدامات لازم برای ساختن چهارشنبه ایمن در روزهای پایانی سال ۹۵ گفت: تاکنون با تلاش های شبانه روزی نیروهای پلیس یک کارگاه که به عنوان انبار مواد محترقه از آن استفاده می شد شناسایی و پلمب شد.

آدینه وند ادامه داد:با پیگیری های مجدانه جان برکفان نیروی انتظامی بیش از دو میلیون و پانصد هزار قلم مواد محترقه در شهرستان شناسایی و ضبط شده است.

وی افزود: تاکنون با نصب بنر، توزیع پوسترهای مختلف درسطح شهرستان و تبلیغات در فضای مجازی اطلاع رسانی قوی انجام شده تا با همکاری مردم شریف شهرستان، اتفاق دلخراشی را شاهد نباشیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت با بیان اهمیت همکاری مردم با نیروی انتظامی افزود: از شهروندان فهیم پاکدشت درخواست می کنیم تا در روزهای پایانی سال همکاری لازم را با نیروهای خدوم پلیس داشته باشند تا سنت زیبای چهارشنبه سوری تبدیل به تهدید و خدای ناکرده داغدار شدن خانواده عزیزی نشود.

آدینه وند افزود: تلفن ۱۱۰سریعترین و آسان ترین راه دسترسی به پلیس و پل ارتباطی مستحکم می باشد که در تمامی ساعات شبانه روزی و در ایام تعطیل آماده پاسخگویی به مردم شریف شهرستان پاکدشت است.