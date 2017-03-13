جاده های گلستان به دوربین های پلاک خوان مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مبارک قدم، عصر دوشنبه در نشست خبری مدیران شورای حمل و نقل استان گلستان با موضوع خدمات نوروزی سال ۹۶ اظهار کرد: در راستای شعار نوروزی سال ۹۶، با هوشمندسازی و نصب دوربین های پلاک خوان در برخی محورهای اصلی، سبقت های غیر مجاز خودروها کنترل می شود.

وی افزود: طرح سفرهای نوروزی سال ۹۶ از ۲۵ اسفند ۹۵ شروع و تا پایان ۱۵ فروردین ۹۶ ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه در کمیسیون مدیریت ایمنی ایجاد تیم مشترکی از عوامل راه و شهرسازی و پلیس راه با هدف بررسی محورهای مواصلاتی درون و برون شهری تعریف شده است، اظهار کرد: مواردی که نیاز به اصلاح جریان ترافیکی دارد از جمله آشکارسازی نقاط حادثه خیز، ترمیم آسفالت ها، نصب شب نماها و .. احصا شده و به مراجع ذی ربط از جمله شهرداری ها و اداره کل راه و شهرسازی ابلاغ شده است.

مبارک قدم تاکید کرد: عملیات راه سازی و حفاری در این بازه زمانی ممنوع و دستگاه های حفار مکلف به ترمیم رویه های محورهای مواصلاتی هستند.

وی گفت: در بازه زمانی طرح سفرهای نوروزی، عبور و مرور موتورسیکلت ها در بزرگراه ها و عبور انواع تریلر و کامیون ها ممنوع خواهد بود بجز کامیون های حامل سوخت.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تاکید کرد: در فاصله زمانی ۲۷ تا ۲۹ اسفند و ۱۲ تا ۱۴ فروردین ۹۶ در محورهای گلوگاه و جنگل گلستان محدودیت های ترافیکی اعمال می شود.

مبارک قدم با اشاره به تلاش حوزه راه و شهرسازی، پلیس راه، امور حمل و نقل، دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس، تصریح کرد: آمار ۱۱ ماهه تصادفات سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ کمتر بوده و تعداد تصادفات فوتی ۱۴ درصد، تصادفات جرحی ۱۳ درصد، تصادفات خسارتی پنج درصد و مجموع کل تصادف ها ۱۱ درصد کاهش داشته است.