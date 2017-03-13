به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری، ۲۵ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد که نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی رو به رو بوده است.

وی افزود: در سال جاری، انهدام باندهای توزیع‌کننده مواد مخدر ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۴ رشد داشته است که نشان دهنده تلاش همکاران بنده در حوزه مبارزه با مواد مخدر است.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی همچنین از پلمب ۷۵۰ محل توزیع‌ مواد مخدر در سطح شهر مشهد خبر داد و تصریح کرد: برخی از این مراکز با هماهنگی مرجع قضایی و اخذ مجوز از طریق ماده ۱۰۰ قانون تخریب شد تا از فعالیت مجدد آنها جلوگیری شود.



وی بیان کرد: با اجرای طرح‌های مبارزه با موادمخدر، در مجموع هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در سطح خراسان رضوی جمع‌آوری و به مراکز درمانی اعزام شده اند تا مراحل درمان آن ها طی شود.



امیری مقدم با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با تولید محصولات ضدفرهنگی گفت: در سال جاری هزار و ۵۳۲ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان برگزار شد که حاصل این طرح ها افزایش ۶۹ درصدی میزان کشفیات محصولات ضد فرهنگی و سی دی های مستهجن بوده است.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی در بخش دیگری از نشست خبری خود، با اشاره به فرارسیدن چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: در سه ماه اخیر، ۸۰۰ هزار مورد کشف مواد محترقه در سطح استان انجام گرفت که نسبت به سال گذشته ۳۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.



وی ابراز داشت: در جریان کشف مواد محترقه، ۳۳ متخلف دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



امیری مقدم خاطرنشان کرد: برای امنیت بیشتر شهروندان در چهارشنبه آخر سال و روزهای پایانی سال، از ظرفیت شرکت‌های حفاظتی استفاده شده است و از این طریق برای ۵۰۰۰ نفر ایجاد اشتغال شده است.



وی تاکید کرد: اجازه نمی دهیم چهارشنبه‌سوری که یک سنت دیرینه بوده، به مراسمی حادثه‌ساز تبدیل شود، البته پلیس در این شب با توان بیشتر نسبت به سال گذشته و به صورت جدی فعالیت خواهد داشت.



امیری‌مقدم خاطرنشان کرد: هر فردی که در چهارشنبه آخر سال در نظم و امنیت عمومی اخلال ایجاد کند تا پایان تعطیلات نوروز ۹۶ میهمان پلیس خواهد بود.



وی با اشاره به آمار تلفات حوادث جاده ای در سطح کشور اظهار کرد: با اجرای طرح های مختلف و اقدامات پلیس راه، ۵۰ درصد کاهش تلفات جاده‌ای و درون‌شهری کشور به استان خراسان رضوی تعلق گرفته است.



فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی از ثبت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تماس تلفنی با سامانه ۱۱۰ در سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار عملیات توسط نیروی انتظامی انجام گرفته که افزایش پنج درصدی داشته است.



امیری‌مقدم گفت: افزایش گشت‌های پیاده‌، استقرار چادرهای پلیس، پوشش پارک‌ها و تفرجگاه‌های زائران، تقویت ایستگاه‌های بازرسی و راه‌اندازی گشت‌های تلفیقی از جمله اقدامات پلیس در ایام نوروز ۹۶ است.