تعداد متوفیان سهام عدالت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ بر اساس آمارها تعداد قطعی مشمولین سهام عدالت که ثبت نام آنها تا به امروز قطعی شده است ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر می باشد که از این میان حدود یک میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۳۹ نفر متوفی می باشند؛ بنابراین در مجموع تعداد مشمولینی که صورتحساب آنها برای آگاهی از ارزش سهام عدالتشان صادر شده است ۴۷ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۴۲۴ نفر می باشد.

گفتنی است این دسته از مشمولین می توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از صورتحساب سهام عدالت خود اطلاع پیدا کنند.