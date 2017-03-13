  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی؛

تعداد متوفیان سهام عدالت اعلام شد

تعداد متوفیان سهام عدالت اعلام شد

از میان ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر مشمول قطعی سهام عدالت، تا کنون یک میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۳۹ نفر فوت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ بر اساس آمارها تعداد قطعی مشمولین سهام عدالت که ثبت نام آنها تا به امروز قطعی شده است ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر می باشد که از این میان حدود یک میلیون و ۹۳۵ هزار و ۷۳۹ نفر متوفی می باشند؛ بنابراین در مجموع تعداد مشمولینی که صورتحساب آنها برای آگاهی از ارزش سهام عدالتشان صادر شده است ۴۷ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۴۲۴ نفر می باشد.

گفتنی است این دسته از مشمولین می توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir از صورتحساب سهام عدالت خود اطلاع پیدا کنند.

کد مطلب 3931542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها