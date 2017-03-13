سازمان بهزیستی و انجمن فیزیوتراپی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و به منظور ایجاد زمینه مشارکت، بسط و توسعه همکاری های آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی فی مابین سازمان بهزیستی و انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، تفاهم نامه همکاری امضا شد.

ماده ۱: موضوع تفاهم نامه

ارائه خدمات و همکاری و مشارکت در زمینه ارائه خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی در زمینه پیشگیری و شناسایی بیماری های عصبی- اسکلتی- عضلانی و ناتوانی ها و معلولیت های متعاقب آن و ارائه درمان های فیزیوتراپی و توانبخشی که چوب قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بهزیستی کشور صورت می پذیرد.

ماده ۲: مدت تفاهم نامه

مدت تفاهم نامه از زمان شروع به مدت یک سال از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۹۶ تعیین می گردد، که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

تبصره: در صورت اتمام مدت مذکور و عدم تمدید تفاهم نامه، اتمام و انجام کلیه تعهدات موضوع تفاهم نامه برای طرفین الزامی است.

ماده ۳: تعهدات طرف اول(سازمان)

۱- تعیین موضوعات و زمینه های همکاری در حوزه های ماده یک تفام نامه

۲- تعیین موضوعات آموزشی قابل واگذاری به انجمن

۳- تعیین محورهای پژوهشی و تحقیقاتی قابل واگذاری به انجمن

۴- استفاده از ظرفیت انجمن در اجرای پروژه های درمانی و توانبخشی

۵- استفاده از نظر متخصصین انجمن در کمیته های های توانبخشی و کمیسیون های تشخیص معلولیت جسمی- حرکتی

۶- استفاده از ظرفیت انجمن در غربالگری نونهالان و کودکان در مهدهای کودک وابسته به سازمان در جهت شناسایی و تشخیص و درمان بیماری ها و اختلالات سیستم عصبی- اسکلتی- عضلانی

۷- استفاده سازمان از متخصصین انجمن در نظارت دوره ای مراکز شبانه روزی سالمندان و معلولین و ارزیابی وضعیت جسمانی و توانمندی های آنان و تعیین نیازهای خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی

۸- استفاده سازمان از متخصصین انجمن در نظارت بر مراکز فیزیوتراپی و توانبخشی دولتی و غیردولتی سازمان

تبصره: این تفاهم نامه بار مالی بر ذمه سازمان نداشته و در صورت داشتن بار مالی با انعقاد قراردادهای مجزا امکان پذیر است.

ماده ۴: تعهدات طرف دوم(انجمن)

۱- برنامه ریزی برای اجرای هر یک از موضوعات تعیین شده در ماده ۳ تفاهم نامه

۲- برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای مدون و آموزش ضمن خدمت جهت فیزیوتراپیست های سازمان

۳- انجام برنامه های آگاهسازی با تهیه و تدوین پمفلت و جزوه آموزشی برای آحاد مردم در زمینه اثربخشی خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی

۴- همکاری با سازمان در نظارت بر مراکز روزانه و شبانه روزی توانبخشی

۵- مشارکت در غربالگری نونهالان و کودکان مهدهای کودک وابسته به سازمان در تشخیص و درمان اختلالات عصبی-اسکلتی و عضلانی

ماده ۵:نحوه نظارت بر اجرای تفاهم نامه

طرفین تفاهم نامه توافق نمودند با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضای تفاهم نامه نسبت به اجرایی نمودن تفاهم نامه و تنظیم قراردادهای مورد نظر و انجام سایر امور مربوطه اقدام نمایند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به ناظر تفاهم نامه ارائه نمایند.

تبصره: معاونت امور توانبخشی ناظر اجرای تفاهم نامه خواهد بود.

ماده ۶: موارد فسخ تفاهم نامه

در صورتی که انجمن به مفاد تفاهم نامه و تعهدات خود عمل ننماید یا تاخیر و تعلل ورزد، تفاهم نامه از طرف سازمان قابل فسخ خواهد بود. همچنین در صورت تمایل طرفین به فسخ این تفاهم نامه موظفند با اعلام کتبی دو ماه قبل از فسخ با ذکر دلایل مراتب را به طرف مقابل اعلام نمایند.

تبصره: طرف مقابل این سازمان مجاز به واگذاری تعهدات خود به دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) نمی باشد، در غیر این صورت حق فسخ تفاهم نامه برای سازمان با اخذ خسارات محفوظ خواهد بود.

ماده۷: ساز و کار حل و فصل اختلافات

در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد تفاهم نامه یا نحوه انجام کار، تاخیر و تعلل در انجام تعهدات موضوع تفاهم نامه باشد موضوع با حضور نمایندگان طرفین مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نمایند.

ماده ۸: محل تامین اعتبار تفاهم نامه

منابع مالی و اعتباری این تفاهم نامه و قراردادهای موضوع آن از محل ردیف بودجه توانبخشی و پیشگیری قابل پیش بینی و تامین است.

ماده۹: این تفاهم نامه در ۹ ماده، ۴ تبصره و در ۲ نسخه امضا و مبادله گردیده است و هر دو نسخه دارای اعتبار واحد است.

این تفاهم نامه به امضای دکتر انوشیروان محسنی بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی و دکتر محمدعلی محسنی بندپی رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، رسید.