گرد و خاک کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری را کاهش می دهد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اوایل صبح فردا سه شنبه در سطح استان است.

وی عنوان کرد: در این مدت رگبار باران گاهی رعدوبرق، در نقاط مستعد تگرگ، در ارتفاعات بارش برف و وزش باد نسبتا شدید انتظار می رود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: همچنین گرد و خاک برای امروز در برخی نقاط موجب کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد.

وی ادامه داد: از فردا تا ۴۸ ساعت بعد گاهی وزش باد نسبتا شدید بریا استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.