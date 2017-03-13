تشخیص بیماری های اسکلتی و عضلانی در مهدهای کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین سازمان بهزیستی و انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، گفت: بر اساس این تفاهمنامه از ظرفیت فیزیوتراپیستها جهت غربالگری بیماریهای اسکلتی و عضلانی در مهدکودکها استفاده میشود.
وی اظهار داشت: این تفاهمنامه در راستای ماده ۸۸ قانون تنظیم از مقررات مالی دولت و به منظور ایجاد زمینه مشارکت و توسعه همکاریهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی منعقد شده است.
محسنی بندپی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، ارائه خدمات، همکاری و مشارکت در زمینه ارائه خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی در زمینه پیشگیری و شناسایی بیماریهای عصبی، اسکلتی، عضلانی و ناتوانی همچنین معلولیتهای ناشی از این بیماریها در ارائه درمانهای فیزیوتراپی و توانبخشی انجام گرفته است.
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اضافه کرد: مدت این تفاهمنامه از ابتدای سال جاری به مدت دو سال بوده که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود، همچنین بر اساس این تفاهمنامه باید محورهای پژوهشی و تحقیقاتی قابل واگذاری به انجمن تعیین شود و از ظرفیت انجمن فیزیوتراپی در اجرای پروژههای درمانی و توانبخشی استفاده شود.
وی گفت: استفاده از نظر متخصصین انجمن در کمیتههای توانبخشی و کمیسیونهای تشخیص معلولیت جسمی و حرکتی ضرورت داشته و باید از این پتانسیل در جهت غربالگری نونهالان و کودکان در مهدکودکهای وابسته به سازمان بهزیستی جهت شناسایی و تشخیص درمان بیماریها و اختلالات سیستم عصبی، اسکلتی و عضلانی استفاده کرد.
محسنی بندپی ادامه داد: همچنین انجمن باید دورههای آموزشی و کارگاههای مدون و آموزش ضمن خدمت جهت فیزیوتراپیستهای سازمان بهزیستی را فراهم کند و جزوههای آموزشی برای آحاد مردم در زمینه خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی نیز تهیه شود.
وی افزود: برای تامین اعتبار این تفاهمنامه از محل ردیف بودجه توانبخشی و پیشگیری قابل پیشبینی و تامین است و در صورت بروز اختلاف بین طرفین که ناشی از تعبیر و تفسیر مفاد تفاهمنامه یا نحوه کار، تأخیر و تعلل در انجام تعهدات موضوع تفاهمنامه باشد با حضور نمایندگان طرفین مسئله مطرح تا مشکل حل و فصل شود البته در صورت عدم حصول نتیجه هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند.
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