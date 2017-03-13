۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۵

نایب رئیس اتاق ایران به مهر اعلام کرد:

دو مصوبه دولت برای بنگاهها/بخشی از مشکلات مالیاتی و بیمه حل شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دو مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی برای حمایت از بنگاهها، گفت: از این پس، سازمان تامین اجتماعی می تواند حداکثر تا یکسال قبل سرفصل حقوق را بررسی کند.

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، مواد ۳۹، ۴۷ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی که مورد اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی بود و در مصوبه هفته گذشته دولت و شورای گفتگو، مورد تاکید قرار گرفته بود، تائید شد.

وی با بیان اینکه از این پس سازمان تامین اجتماعی در صورت وجود شکایت می تواند حداکثر تا یکسال قبل و فقط سرفصل حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار دهد، گفت: در گذشته بازرسان این سازمان، بدون توجه به چهارچوب های قانونی صورتحساب های مالی را تا ۱۰ سال گذشته بررسی کرده و در موارد متعددی، اقدام به صدور برگ جریمه می کردند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به بررسی مشکلات مودیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این ستاد، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در راستای اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار داده و ترتیبی اتخاذ کند تا ماموران مالیاتی، همراه با ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت مالی تسلیمی واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهند.

سلاح ورزی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی ملزم به همکاری با بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط شد؛ به نحوی که در صورتی که برای مأموران سازمان امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی مالیاتِ مؤثر ـ به شرح فوق‌الذکرـ وجود نداشت، مالیات عملکرد سال ۹۴ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۰ و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.

    • رحمان IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      تائیداظهارنامه های تسلیمی حداقل در مورد اصناف تبریز اجرا نشده واداره مالیات به بهانه های مختلف اظهارنامه ها را رد می کند .

