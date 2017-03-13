دو مصوبه دولت برای بنگاهها/بخشی از مشکلات مالیاتی و بیمه حل شد

حسین سلاح ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دولت، اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، مواد ۳۹، ۴۷ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی که مورد اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی بود و در مصوبه هفته گذشته دولت و شورای گفتگو، مورد تاکید قرار گرفته بود، تائید شد.

وی با بیان اینکه از این پس سازمان تامین اجتماعی در صورت وجود شکایت می تواند حداکثر تا یکسال قبل و فقط سرفصل حقوق و دستمزد را مورد بررسی قرار دهد، گفت: در گذشته بازرسان این سازمان، بدون توجه به چهارچوب های قانونی صورتحساب های مالی را تا ۱۰ سال گذشته بررسی کرده و در موارد متعددی، اقدام به صدور برگ جریمه می کردند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به بررسی مشکلات مودیان مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این ستاد، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، مقرر شد سازمان امور مالیاتی اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در راستای اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار داده و ترتیبی اتخاذ کند تا ماموران مالیاتی، همراه با ملاک عمل قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت مالی تسلیمی واحدهای کوچک و متوسط، تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی مؤدیان را در اولویت قرار دهند.

سلاح ورزی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی ملزم به همکاری با بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط شد؛ به نحوی که در صورتی که برای مأموران سازمان امور مالیاتی، امکان صدور برگ قطعی مالیاتِ مؤثر ـ به شرح فوق‌الذکرـ وجود نداشت، مالیات عملکرد سال ۹۴ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۰ و صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.