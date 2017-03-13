به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی شیری زاده گفت: در این موارد به ما مراجعه و شکایت شده و چون این کانال ها و سایت ها از سازمان بورس مجوز ندارند، این موضوع را تحت عنوان بزه ثبت کرده ایم.

وی افزود: اخیرا گزارش هایی دریافت کرده ایم که یک کانال تلگرامی از طریق عضوگیری مشاوره سرمایه گذاری می دهد، سیگنال فروشی می کند، پیشنهاد سهم می دهد و با ارائه شماره کارت از مردم پول دریافت می کند.

به گفته شیری زاده، این کانال همچنین از اطلاعاتی که در فضای بازار سرمایه هست سوء استفاده و از طریق کانال تلگرام پخش می کرد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تخلفات ۳۵ کانال دیگر نیز پیش از این گزارش شده، افزود: با پلیس فتا مذاکراتی داشته ایم و قاضی پرونده هم طی دستور قضایی به ما این اختیار را داده است که IP های این کانال ها و شماره حساب ها و شماره کارت های این افراد را که به سلامت بازار لطمه می زنند، شناسایی و با اینها برخورد کنیم .

شیری زاده اظهار داشت: بر اساس قانون اوراق بهادار، مشاوران سرمایه گذاری یا سبدگردان نیز حتما باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرند و تنها کسانی می توانند در این فضا این خدمات را ارایه کنند که شرکت ثبت کرده باشند و صلاحیت علمی و مالی آنها احراز شده باشد.

وی ادامه داد: بنابراین ما تخلفات تلگرامی و مشاوره های غیرقانونی سرمایه گذاری را تحت عنوان بزه منتسب به بندهای یک و چهار ماده ۴۹ ثبت کرده ایم.

شیری زاده با اشاره به بروز تخلفات دیگر در قراردادهای شخصی هم گفت: پیرو شکایات مردمی و گزارش هایی که از بخش های نظارتی سازمان به ما رسیده است، بعضی افراد از طریق بعضی سایت ها و شبکه های اجتماعی یا به صورت قراردادهای شخصی اقدام به فعالیت های غیرقانونی کرده و موجب زیان به افراد شده اند.

به گفته شیری زاده، یک شرکت سرمایه گذاری استانی که اتفاقا از شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت است بدون اینکه به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان ثبت بشود و مجوزهای لازم را اخذ کند به فعالیت خود ادامه می دهد که این موضوع را ما در مجتمع قضایی به عنوان بزه در موضوع بند۱ ماده ۴۹ ثبت کردیم.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: شکایت سومی که ما در این چند روز اخیر ثبت کرده و به نتیجه رسیده ایم، این است که از طریق معاونت فضای مجازی دادستانی کل، ۲۳ سایت را فیلتر کردیم. ضمن اینکه شش سایت جدید نیز به ما معرفی شده که فعالیت های بدون مجوز دارند .

شیری زاده گفت: با این حال و بعد از این فیلترینگ، یکی از این سایت ها با تغییر دامنه از دات ای آر، به دات کام دوباره به فعالیت خود ادامه داده و این فیلترینگ را دور زده است .

به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، شکایت چهارمی که تحت ماده ۴۹ ثبت شده، در خصوص فردی است که با مجموعه ای از مشتریان یکی از کارگزاری ها قراردادهای سبدگردانی بسته و ضرر و زیان زیادی به آن مشتریان وارد کرده است؛ بدون اینکه مجوزی از سازمان اخذ کرده باشد.

وی افزود: بعد از مستند سازی این پرونده ها با همه شبکه های تلگرامی و سایت های غیرمجاز فعال در حوزه بازار سرمایه برخورد و نتیجه آن از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

شیری زاده اطمینان داد، زیان دیدگان می توانند بر اساس رایی که در مرجع قضایی صادر می شود به آن مرجع مراجعه و حق و حقوق خود را دریافت کنند.