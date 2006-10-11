برخورد يك هواپيما با ساختماني در نيويورك / پرواز جنگنده هاي آمريكايي بر فراز برخي شهرها

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، شبكه تلويزيوني "فاكس نيوز" گزارش داد كه در برخورد هواپيماي كوچك با ساختماني در نيويورك تا اين لحظه دو نفر كشته و چند نفر ديگر نيز در داخل ساختمان گير افتادند.

اين درحالي است كه ارتش آمريكا دستور پرواز جنگنده هاي شكاري بر فراز برخي از شهرهاي اين كشور را صادر كرد.

كاخ سفيد نيز تاكنون از علت اصلي به وجود آمدن اين حادثه ابراز بي اطلاعي كرده است.

"توني فراتو" معاون سخنگوي كاخ سفيد نيز در اين زمينه اظهار داشت: "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در جريان واقعه قرار دارد.

وي افزود: اكنون نمي توانيم هيچ فرضيه اي را رد يا قبول كنيم.

در همين حال، سخنگوي پليس فدرال آمريكا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فرانسه تاكيد كرد كه تاكنون نشانه اي از وجود رابطه بين اين حادثه و عمليات تروريستي يافت نشده است.