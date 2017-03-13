علی پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام نوروز و سال جدید، اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان برنامه های خوبی طی یک هفته گذشته برای ورود به سال جدید در سطح مراکز شهرستانی خود برگزار کرده است.

وی به برگزاری برنامه ای با عنوان «تی تی گل» اشاره کرد و افزود: این برنامه از ۱۷ تا ۳۰ اسفند ماه در سطح استان گیلان برگزار می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان گفت: در اجرای این برنامه تلاش شده تا برنامه های عیدانه و آیین های فرهنگی، بومی و محلی استان گیلان اعم از «عروس گله» تا «نوروزی خوانی» در فضای شاد و پرنشاط به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در سطح مدارس و مراکز کانون در شهرستان هایی همانند لاهیجان، سیاهکل، املش و برخی شهرستان های غرب استان برگزار شده است، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این برنامه آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ غنی، آداب و رسوم و پیشینه کهن استان گیلان است.

به گفته این مسئول انتظار می رود با اجرای این برنامه کودکان و نوجوانان آگاهی و آشنایی بیشتری نسبت به استان خود کسب کرده و در حفظ آیین و آداب و رسوم کهن سرزمین خود کوشا باشند.

پورحسن در ادامه با بیان اینکه ایران اسلامی از همین فرهنگ ها و آداب و رسوم تشکیل شده است، تصریح کرد: اگر آیین های بومی و فولکلور نابود شود فرهنگ غنی و اصیل ایرانی نیز رو به افول خواهد رفت.

وی خرده فرهنگ ها را زمینه ساز ایجاد فرهنگ های بزرگ دانست و افزود: یکی از وظایف ما علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی در روزهای منتهی به فرارسیدن ایام نوروز برای کودکان و نوجوانان، آشنایی این قشر با آداب و رسوم، فرهنگ و آیین های شهرستان و استان خود است.