ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تغییر الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: کاهش بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری موجب کاهش شدید منابع آب در این استان شده است.

وی عنوان کرد: باید از کاشت محصولاتی که نیاز آبی بسیار زیادی دارند در این استان پرهیز شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید به سمت تغییر الگوی کشت و استفاده از محصولاتی که نیازآبی کمی دارند گام برداشت تا کشاورزان زیان نبینند.

وی عنوان کرد: کاهش بارش موجب کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان چهارمحال و بختیاری شده است.