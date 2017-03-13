۳۰ باند تهیه و توزیع مواد محترقه در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رضا فغانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: چهارشنبه سوری که به عبارتی تبدیل به چهارشنبه سوزی شده است حالت انحراف یافته چهارشنبه سوری ایرانیان باستان است که با صنعتی شدن جوامع و با آمدن مواد محترقه و انواع نارنجک‌های دستی با تمام آسیب‌ها و زیان‌هایش به حالت امروزی در آمده است.

رئیس پلیس امنیت عمومی مازندران با اشاره به خطرات ناشی از استفاده از مواد آتش زا و خطر آفرین گفت : در چهار شنبه آخر سال گروه‌های بسیاری از مردم و بویژه جوانان و نوجوانان دست به اقداماتی می‌زنند که بسیار خطرناک بوده و در مواردی زیاد غیر قابل جبران است

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در چنین روزی تعداد زیادی از هموطنانمان ،بویژه نوجوانان وکودکان بی گناه و بی خبراز همه جا بر اثر سوختگی‌ها و جراحات نا شی از انفجار انواع مواد محترقه در جشنی سوری وکاذب روانه بیمارستا نها می‌شوند.

فغانی در ادامه از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: در اجرای این طرح‌ها ماموران پلیس امنیت عمومی استان موفق به شناسائی و احدهای صنفی عرضه مواد محترقه در استان شدند که در این راستا با هماهنگی مراجع قضائی ۵۴ واحد صنفی عرضه کننده مواد محترقه در سطح استان پلمب شدند .

وی از افزایش هفت درصدی کشفیات مواد محترقه نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت : ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد محترقه در استان متلاشی و ۱۳۳ نفر از عاملان تهیه و توزیع مواد محترقه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ فغانی با اشاره به ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی هرگونه هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد که موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار شود جرم محسوب می‌شود،گفت: برابر با قانون با افراد مخل نظم و امنیت اجتماعی در چهار شنبه آخر سال به شدنت برخورد خواهد شد .

رئیس پلیس امنیت عمومی استان در خاتمه با توصیه به شهروندان برای کنترل فرزندان خود ازآنان خواست :احترام به حقوق همنوعان خود را فراموش نکنند و رفتارهای پرخطر را تفریح به شمار نیاورند تا به خاطر لحظه ای شادی و هیجان کاذب،حادثه ای ناگوار را برای خود و دیگران رقم زده و یا کودکی از دیدن زیبایی‌ها محروم کنند.