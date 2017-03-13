به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش شهرستان اردبیل تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقا ایمنی و ممانعت از بروز حادثه به دلیل بازی با مواد محترقه انجام میشود.
وی همچنین در خصوص مشکلات مدارس تخریبی اردبیل افزود: ضروری است طرح کارشناسی شده ساماندهی و جابهجایی مدارس تدوین شود.
فرماندار اردبیل تأکید کرد: این طرح میبایست با استفاده از ظرفیت و توان داخل استان و همچنین با اولویت ایمنی تدوین شود.
زنجانی به کمبود مدرسه در سطح شهرستان اردبیل اشاره کرد و گفت: هر چند مدارس تخریبی نیز نیازمند نوسازی است اما با محدودیتهای اعتباری مواجه هستیم.
وی متذکر شد: با وجود اینکه همچنان مدارسی در سطح استان و شهرستان احداث میشود و خیرین نیز مشارکت مطلوبی دارند، همچنان کمبود مدرسه احساس میشود.
فرماندار اردبیل تأکید کرد: با توجه به محدودیتهای اعتباری ضروری است جابهجایی مدارس تخریبی و همچنین ساماندهی مدارس موجود در دستور کار آموزشوپرورش قرار گیرد.
زنجانی به ضرورت ساماندهی مدارس خاص و افزایش کنترل شده آن نیز اشاره کرد و گفت: تلاش میشود برای بازسازی مدارس تخریبی در سال آینده اعتبار مناسبی اختصاص یابد.
