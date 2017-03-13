۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

فرماندار اردبیل:

مدارس نوبت عصر اردبیل در چهارشنبه‌سوری تعطیل است

اردبیل – فرماندار اردبیل گفت: مدارس نوبت عصر شهرستان اردبیل مطابق روال سال‌های گذشته در سری بعد از ظهر روز سه‌شنبه آخر سال برابر با ۲۴ اسفندماه تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان اردبیل تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقا ایمنی و ممانعت از بروز حادثه به دلیل بازی با مواد محترقه انجام می‌شود.

وی همچنین در خصوص مشکلات مدارس تخریبی اردبیل افزود: ضروری است طرح کارشناسی شده ساماندهی و جابه‌جایی مدارس تدوین شود.

فرماندار اردبیل تأکید کرد: این طرح می‌بایست با استفاده از ظرفیت و توان داخل استان و همچنین با اولویت ایمنی تدوین شود.

زنجانی به کمبود مدرسه در سطح شهرستان اردبیل اشاره کرد و گفت: هر چند مدارس تخریبی نیز نیازمند نوسازی است اما با محدودیت‌های اعتباری مواجه هستیم.

وی متذکر شد: با وجود اینکه همچنان مدارسی در سطح استان و شهرستان احداث می‌شود و خیرین نیز مشارکت مطلوبی دارند، همچنان کمبود مدرسه احساس می‌شود.

فرماندار اردبیل تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری ضروری است جابه‌جایی مدارس تخریبی و همچنین ساماندهی مدارس موجود در دستور کار آموزش‌وپرورش قرار گیرد.

زنجانی به ضرورت ساماندهی مدارس خاص و افزایش کنترل شده آن نیز اشاره کرد و گفت: تلاش می‌شود برای بازسازی مدارس تخریبی در سال آینده اعتبار مناسبی اختصاص یابد.

محمد میرزایی ناطق

