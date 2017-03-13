  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

دادستان قزوین:

دو نفر در قزوین به دار مجازات آویخته شدند

دو نفر در قزوین به دار مجازات آویخته شدند

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اجرای حکم اعدام یک قاچاقچی و یک قاتل در زندان مرکزی قزوین خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آراء صادره صبح امروز حکم اعدام برای یکی از قاچاقچیان مواد مخدر و هم چنین یک قاتل به اتهام‌ قصاص نفس اجرا شد.

وی افزود: در راستای تحقق و اجرای اهداف دستگاه قضایی مبنی بر برخورد جدی با توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر که باعث انحراف جوانان این مرز و بوم و متلاشی شدن کانون خانواده ها شده، رضا ۳۱ ساله اهل رودسر  به اتهام نگهداری ۴۰۰ گرم هروئین و ۸۹۰ گرم مواد روان گردان شیشه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین و تایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و موافقت ریاست معظم قوه قضاییه در محوطه زندان مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شد.

دادستان قزوین بیان کرد: همچنین اعدامی دیگر مهدی نام داشت که به اتهام قتل عمدی یکی از بستگانش به دلیل سوء ظن با اسلحه مرتکب قتل و سپس جسد مقتول را با بنزین به آتش کشیده بود.

وی یاداور شد: پس از طرح و تکمیل پرونده در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، پرونده با صدور کیفر خواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارسال و با صدور حکم قصاص نفس و تایید در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور و با استیذان از محضر ریاست محترم قوه قضاییه سحر گاه یوم جاری حکم اعدام در محوطه زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد.

کد مطلب 3931558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه