دو نفر در قزوین به دار مجازات آویخته شدند

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آراء صادره صبح امروز حکم اعدام برای یکی از قاچاقچیان مواد مخدر و هم چنین یک قاتل به اتهام‌ قصاص نفس اجرا شد.

وی افزود: در راستای تحقق و اجرای اهداف دستگاه قضایی مبنی بر برخورد جدی با توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر که باعث انحراف جوانان این مرز و بوم و متلاشی شدن کانون خانواده ها شده، رضا ۳۱ ساله اهل رودسر به اتهام نگهداری ۴۰۰ گرم هروئین و ۸۹۰ گرم مواد روان گردان شیشه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین و تایید شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و موافقت ریاست معظم قوه قضاییه در محوطه زندان مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شد.

دادستان قزوین بیان کرد: همچنین اعدامی دیگر مهدی نام داشت که به اتهام قتل عمدی یکی از بستگانش به دلیل سوء ظن با اسلحه مرتکب قتل و سپس جسد مقتول را با بنزین به آتش کشیده بود.

وی یاداور شد: پس از طرح و تکمیل پرونده در شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، پرونده با صدور کیفر خواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ارسال و با صدور حکم قصاص نفس و تایید در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور و با استیذان از محضر ریاست محترم قوه قضاییه سحر گاه یوم جاری حکم اعدام در محوطه زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد.