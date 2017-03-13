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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۲

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ اردبیل مطرح کرد؛

ضرورت تخریب و بازسازی ۵ مدرسه در اردبیل

ضرورت تخریب و بازسازی ۵ مدرسه در اردبیل

اردبیل – رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه دو اردبیل به ضرورت تخریب و بازسازی پنج مدرسه در این ناحیه آموزشی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاهد شعاع بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان اردبیل تصریح کرد: هشت سال قبل نوسازی مدارس ضرورت تخریب پنج مدرسه در ناحیه دو را اعلام کرده است.

وی افزود: این مدارس شامل الهی اردبیلی، زینبیه، دکتر حسابی، شهید صفری و استقلال است که به عنوان مدارس تخریبی مشخص شده اند.

رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه دو اردبیل به ضرورت تامین اعتبار مناسب جهت تخریب و بازسازی این مدارس تاکید کرد.

در این جلسه رئیس آموزش‌وپرورش ناحیه یک اردبیل نیز با اشاره به مشخص شدن نحوه واگذاری زمین به مداری غیر دولتی در آینده نزدیک تصریح کرد: در حال حاضر در شهرک های جدید زمین به میزان کافی جهت احداث مدرسه وجود دارد.

اسماعیل ابراهیمی متذکر شد: بر اساس دستور العملی که به زودی منتشر می‌شود، موسسان مدارس غیر دولتی می توانند به شرط احداث مدرسه زمین رایگان دریافت کنند.

وی با اشاره به کمبود مدرسه در سطح شهر اردبیل افزود: این طرح می تواند بخشی از نیازهای مدرسه سازی را رفع کند.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش ناحیه یک اردبیل همچنین به تجلیل از دانش آموزان برتر اول، دوم و سوم تمامی مقاطع تحصیلی اشاره کرد و گفت: این مراسم ویژه دانش آموزان نواحی یک و دو اردبیل در هفته معلم سال آینده برگزار می‌شود.

کد مطلب 3931560
محمد میرزایی ناطق

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