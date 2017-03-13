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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

فرمانده انتظامی مازندران:

۷۷۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در مازندران کشف شد

۷۷۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در مازندران کشف شد

ساری - فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به کشف بیش از ۷۷۰ هزار عدد انواع مواد محترقه، نگاه پلیس به مراسم چهارشنبه آخرسال را اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود میررفیضی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر مراقبت خانواده ها از فرزندان خود در برابر حوادث چهارشنبه آخرسال، گفت: اقدامات خوبی در سال گذشته از سوی رسانه ها صورت گرفت ولی متاسفانه در یک دهه گذشته برخی افراد سودجو به دلیل منافع مادی، با ایجاد آتش سوزی و خطر برای دیگران، به دنبال رواج این مراسم به عنوان یک سنت دیرینه نیستند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، تصریح کرد: در گذشته برای برپایی این سنت دیرینه به هیچ کس آسیبی وارد نمی شد، ولی در چند سال اخیر شاهد حوادث ناگوار از جمله قطع عضو و آسیب رسیدن به افراد جامعه خصوصا به کودکان و افراد مسن هستیم.

سردار میرفیضی با بیان این که نگاه ناجا به چهار شنبه آخرسال نگاه تعاملی است نه تقابلی، گفت: مردم باید پلیس را درکنارخود ببینند و مهمترین مطالبه مردم از پلیس، برخورد با هنجار شکنان، مزاحمت های خیابانی و افراد مخل نظم و امینت اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان مازندران از کشف بیش از ۷۷۰هزار عدد انواع موادمحترقه در سطح استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با سال قبل هفت درصد افزایش داشته و با صنوف و واحدهای صنفی متخلف برخورد شده است.

وی با اشاره به این که برابر آمار اورژانس کشور ۱۲ درصد از حادثه دیدگان چهارشنبه آخرسال در منازل خود و ۸۰ درصد در خیابان ها دچار آسیب شده اند، تصریح کرد: خانواده ها نقش مهمی در کنترل فرزندان خود دارند.

سردار میر فیضی با بیان این که خط قرمز پلیس در چهارشنبه آخرسال هنجارشکنی ها و ایجاد مزاحمت برای مردم است، گفت: پلیس در چهارشنبه آخر سال به همراه دستگاه قضائی در صحنه حضور خواهد داشت.

کد مطلب 3931563

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