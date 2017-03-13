به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش تخصصی عوامل گرایش به اعتیاد و راهکارهای پیشگیری عصر امروز در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک برگزار شد.

سرهنگ صفدر سلیمی معاون اجتماعی شرق استان تهران در این کارگاه طی سخنانی مهمترین راه مقابله با آسیب های اجتماعی را تقویت باورهای دینی دانست و گفت: می توان با ارتقا سطح آگاهی شهروندان و با برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان و جذب آنان در برنامه های فرهنگی با جنگ نرم دشمن مقابله کرد.

وی با اشاره به تاریخچه پیدایش وکشف مواد مخدر توسط بشر گفت: اعتیاد به مواد مخدر زمینه‌ساز جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی است، درحالی‌که اکثر معتادان و مصرف‌کنندگان مواد شیمیایی با همین طرز تفکر و باور غلط اقدام به مصرف شیشه کرده که این احساس لذت سبب تمایل برای ادامه مصرف‌ می شود و موجبات وابستگی ذهنی به این‌گونه مواد را در آنان ایجاد کرده است.

سلیمی تاکید کرد: مصرف مواد مخدر صنعتی و توهم‌ زا سیستم عصبی انسان را دچار اختلال کرده و شخص دچار رفتارهای توهم‌ آمیز می‌شود و معتادان به شیشه دائما از یک سوء تفاهم ناشی از خیانت ازسوی همسر رنج می‌برند که براساس این باور غلط جنایات هولناکی ازسوی معتادان به شیشه به اعضا خانواده‌ تحمیل می شود.

وی خاطر نشان کرد: میل به لذت، تصور اعتیادآور نبودن، فراوانی و در دسترس بودن، تصور لاغرشدن، افزایش امیال و تصور ترک بدون درد از عواملی است که به افزایش مصرف این‌گونه مواد صنعتی در جامعه دامن‌زده است.

این مقام انتظامی پایین آمدن سن اعتیاد در جامعه را تهدیدی جدی دانست و افزود: طراحی های دشمنان به گونه ای است که روزبه روز نسل ها وخانواده ها به زوال و سستی بنیان نزدیک تر می شوند واین هدف شوم در مورد جوانان دختر و پسر کشور مان به خصوص در مراکز آموزشی وعلمی نزد دشمنان قسم خورده این انقلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران در پایان گفت: باید از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ها جوانان را به مضرات و پیامدهای مواد اعتیادآور آگاه کرد تا ذهن جوانان نسبت به آثار سوء اینگونه مواد واکسینه شود و مصرف شیشه آثار ظاهری کمی روی بدن داشته و افراد معتاد به شیشه را کمتر می‌توان از روی ظاهرشان تشخیص داد.

وی افزود: با ارتقاء آگاهی‌های اجتماعی و خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی، جوانان قادر خواهند بود، به موادی که پیامدهای منفی آن قبلا در ذهن‌شان نقش بسته «نه» بگویند.