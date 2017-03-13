۴۰۰ هزار دانش آموز مازندرانی همیار پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی باقری بعدازظهر دوشنبه در جمع همیاران پلیس در ساری با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۵ تاکنون با کاهش ۱۰هزار نفری کشته شدگان حوادث رانندگی مواجه بودیم، افزود: ۴۰۰ هزار همیار پلیس از قشر دانش‌آموز در همه سطوح تحصیلی با پلیس همکاری می‌کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، بکارگیری دانش‌آموزان در پیشبرد اهداف پلیس را سبب ایمن سازی جامعه دانست و افزود: آموزش در سنین پایین اثرگذار است و کاهش تصادفات بخش مهمی از آموزش محسوب می‌شود.

سرهنگ باقری، گفت: وقتی دانش‌آموز از منزل به قصد مدرسه و برگشت با سرویس و یا با خانواده در سفر تردد می‌کند می‌تواند، مقررات راهنمایی و رانندگی را به بزرگ ترها گوشزد کند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران، تصریح کرد: از ابتدای شروع سال تحصیلی دانش‌آموز در کنار پلیس مستقر می‌شود و این فرایند نیز برای پلیس ارمغان خوبی است تا انضباط اجتماعی از طریق مردم به جامعه منتقل شود.

وی با بیان اینکه تمام دانش‌آموزان که در قالب همیار پلیس با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند، در بخش راهنمایی و رانندگی در شهرک ترافیک آموزش لازم را دیدند، افزود: در همه شهرستان‌های استان مازندران شهرک ترافیک دایر شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از کاهش ۱۶ درصدی حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و بیان کرد: از ۲۵ اسفندماه رزمایش بزرگ نوروزی توسط پلیس و دستگاه‌های خدمات رسان در مازندران برگزار می‌شود تا امنیت کامل برای مسافران نوروزی و همشهریان فراهم شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴ دستگاه دوربین کنترل ترافیک در شهرهای مازندران فعال است، گفت: ۱۶۷ دستگاه دوربین دیگر در شهرهای مازندران در حال نصب است که ۸۵ درصد کار انجام شد و به زودی راه‌اندازی می‌شود.

حامد دیانی رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ساری نیز در این مراسم با بیان اینکه آموزش و پرورش نهاد حاکمیتی در فرهنگ‌سازی کشور است، اظهار کرد: آموزش و پرورش در بخش فرهنگ سازی ارتباط گسترده‌ای با سایر نهادهای کشور دارد.

دیانی فعالیت همیار پلیس را در کشور مؤثر و فرهنگ سازی بهینه دانست و گفت: از ۴۰۰ هزار همیار پلیس دانش‌آموز در مازندران ۱۰ هزار نفر در ناحیه یک ساری کمک حال نیروی انتظامی هستند.