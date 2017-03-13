ضرورت توانمندسازی تولیدکنندگان داخل/تحقق شعار حمایت از تولیدداخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ضمن بازدید از دهمین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی، درباره ارائه تولیدات زنان سرپرست خانوار در کنار برندهای معتبر گفت: پیش از ذکر هر نکته ای، به جهادی که شهرداری در حوزه توجه به زنان سرپرست خانوار دارد، تبریک می گویم. خداوند متعال اجرشان را در جایی که توقع ندارند، به آنها خواهد داد. مساله اصلی در حوزه تولیدات داخلی این است که چنین فعالیت هایی باید توسعه پیدا کند زیرا ما هم به تعاون اجتماعی نیاز داریم و هم به مددکاری. زنی که همسرش بیمار شده یا از دنیا رفته و اکنون چند سر عائله دارد، نباید صرفا از دیگران کمک بگیرد، بلکه باید تولیدکننده باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت طراحی در تولید پوشاک افزود: در حوزه پوشاک کشور ما نیازمند طراحی و بومی سازی داخلی هستیم. آنچه من در نمایشگاه دیدم هم باکیفیت بود و هم زیبا. به نظرم، این تولیدی ها به مکان هایی شبیه اتحادیه نیاز دارند تا قدرت اقتصادی بیابند و در عرصه رقابت نیز توانای های خود را نشان دهند و دچار افول نشوند.

خاموشی درباره بهینه سازی و تنوع طراحی پوشاک ارائه شده به بازدیدکنندگان گفت: اگر تولیدات دانش محور باشد، مردم نیز به اجناس باکیفیت اعتماد می کنند و دیگر نیازی به خرید کالای خارجی پیدا نمی یابند. من کیفیت و تنوع کالاهای نمایشگاه را دیدم و به مردم نیز توصیه می کنم که از این نمایشگاه دیدن کنند و از اجناس ارائه شده در آن خریداری کنند. با این خریدها قدرت مالی شرکت های تولیدکننده افزایش پیدا می کند و البته معنای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نیز دقیقا همین است. یعنی باید اقتصاد درون زا داشته باشیم.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: خودگردانی و خودکفایی تولیدکنندگان داخلی نباید صرفا محدود به صنعت پوشاک باشد. بلکه در شاخه های دیگر نیز باید شاهد توسعه یافتگی باشیم؛ خصوصا در روزگار کنونی که عصر فناوری و محصولات دیجیتال به حساب می آید. من بارها شاهد فعالیت دانشجویانی بوده ام که خدمات فناورانه داشته اند و اتفاقا سرمایه های زیادی نیز جذب کرده اند.

وی در پایان با اشاره به شعار حمایت از تولید ملی و توانایی تولیدکنندگان در اجرایی کردن این شعار گفت: برپایی چنین نمایشگاه هایی نشان می دهد که می توان شعار حمایت از تولید ملی را عملی کرد، زیرا این نمایشگاه توانایی ما را در تولید پوشاک داخلی نشان می دهد. اما مراکز مهارت آموزی کوثر می توانند شاخه های فعالیت خود را گسترده تر کنند.

گفتنی است روز دوشنبه ۲۳ اسفند، سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛ به همراه مجتبی عبداللهی، مدیر کل معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران؛ حجه الاسلام و المسلمین صادق زاده، رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و... از دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی دیدن کردند و با مسولان غرفه های حاضر در نمایشگاه گفتگو کردند.