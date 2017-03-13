نیمی از تلفات انفجار خانه مسکونی در اردبیل به دلیل ریزش آوار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبدی بعد از ظهر دوشنبه در تشریح برنامههای نیروی انتظامی اردبیل در چهارشنبهسوری تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد در این حادثه فقط سه نفر بر اثر انفجار مواد محترقه و مابقی بر اثر ریزش آوار جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به وجود کپسول گاز در زیرزمین این خانه افزود: شدت انفجار به حدی بوده که طبقه همکف بر روی سر ساکنان آوار شده و چهار نفر به این طریق جان خود را از دست دادند.
فرمانده نیروی انتظامی استان تأکید کرد: متأسفانه با وجود اخطارهای پدر و مادر خانواده، فرزند خانواده توجهی نکرده و بیاحتیاطی و میزان مواد محترقه موجب انفجار ساختمان دوطبقه شده است.
عبدی با اشاره به اینکه میزان مواد محترقه میبایست از سوی آتشنشانی اعلام شود، اضافه کرد: متأسفانه سالها است خطرات مواد محترقه غیراستاندارد مطرح میشود اما همچنان شاهد بروز و ظهور حوادثی از این قبیل هستیم.
وی تأکید کرد: این حوادث موجب تأثر خاطر پلیس شده و در حالی به وقوع پیوست که خود بنده سه روز قبل از آن در برنامه تلویزیونی نسبت به دوری از مواد محترقه غیراستاندارد هشدار داده بودم.
فرمانده نیروی انتظامی استان خواستار مراقبت خانوادهها در روز چهارشنبهسوری شد و گفت: امسال کشفیات مواد محترقه ۷۲ درصد رشد داشته و تا روز ۲۱ اسفندماه یکمیلیون و ۳۶۸ هزار و پنج عدد مواد محترقه کشف شده است.
به گفته عبدی در رابطه با تولید و یا حمل مواد محترقه غیراستاندارد ۱۱۱ نفر دستگیر و هشت خودرو توقیف شدند و تا روز ۲۱ اسفندماه ۱۴ نفر مصدوم و هفت فوتی به ثبت رسیده است.
وی افزود: در روز چهارشنبهسوری طرح انتظامی در استان اجرا میشود و در عین حال که پلیس با تجمعهای خانوادگی و تحت کنترل خانوادهها برخورد ندارد، با تجمعهای غیرمجاز برخورد خواهد کرد.
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