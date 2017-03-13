  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۲۲ باند سرقت در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

۲۲ باند سرقت در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

شهرکرد- فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۲ باند سرقت در چهارمحال و بختیاری شناسایی و اعضای آنها دستگیر شدند.

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۲ باند سرقت در چهارمحال و بختیاری شناسایی و اعضای انها دستگیر شدند، اظهار داشت: این تعداد باند سرقت از ابتدای سال تاکنون توسط نیرو های انتظامی استان شناسایی و متلاشی شدند.

وی عنوان کرد: مبارزه با سرقت از مهمترین اولویت های نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایجاد امنیت در جامعه از اهداف اصلی نیروی انتظامی است و با کسانی که بخواهند این امنیت را خدشه دارکنند برخورد جدی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در سالجاری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان شناسایی و توقیف شده است.

کد مطلب 3931570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها