۲۲ باند سرقت در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۲ باند سرقت در چهارمحال و بختیاری شناسایی و اعضای انها دستگیر شدند، اظهار داشت: این تعداد باند سرقت از ابتدای سال تاکنون توسط نیرو های انتظامی استان شناسایی و متلاشی شدند.

وی عنوان کرد: مبارزه با سرقت از مهمترین اولویت های نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ایجاد امنیت در جامعه از اهداف اصلی نیروی انتظامی است و با کسانی که بخواهند این امنیت را خدشه دارکنند برخورد جدی می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در سالجاری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان شناسایی و توقیف شده است.