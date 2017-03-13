لزوم افزایش سیاه چادرهای عرضه صنایع دستی دزفول در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عیسی زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد نوروزی و خدمات سفر شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در نوروز ۹۵ بالغ بر ۴.۵ میلیون مسافر و گردشگر وارد خوزستان شده اند که از این تعداد، بالغ بر دو میلیون گردشگر مربوط به دزفول بوده اند که یک امتیاز ارزشمند برای شهرستان محسوب می شود.

وی افزود: به همین دلیل در نوروز ۹۶ کارما فشرده تر و سنگین تر خواهد بود چرا که پیش بینی می شود در نوروز ۹۶ جمعیت مسافران در دزفول از آمار سال ۹۵ بیشتر باشد و استانداری نیز با توجه به آمار ۹۵ و ظرفیت های دزفول در بحث خدمات دهی نوروزی در این شهرستان تاکید بالایی دارد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول با بیان اینکه باید بستر مناسبی برای آماده سازی شهر در راستای حضور مسافران ایجاد کنیم، گفت: ادارات شهرستان در ایام نوروز اقدام به هیچگونه حفاری نکنند.

عیسی زاده خواستار افزایش چند برابری سیاه چادرهای صنایع دستی در ایام نوروز در ورودی های دزفول شد و افزود: این سیاه چادرها علاوه بر جذب گردشگر و ایجاد محیط مفرح برای آنها، بازار خوبی برای عرضه محصولات صنایع دستی دزفول و زمینه مناسبی برای حمایت از صنعتگران دزفولی هستند.

وی تصریح کرد : بنابر این تاکید ما این است که اداره میراث فرهنگی با همکاری بخشداران نسبت به افزایش چند برابری این سیاه چادرها در نقاط مختلف شهرستان اقدامات کند تا صنعتگران بتوانند درآمد خوبی از این راه کسب کنند و انگیزه ای برای آنان باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول همچنین خواستار به کارگیری ظرفیت انجمن های مردم نهاد توسط اداره میراث فرهنگی در راستای خدمات دهی به مسافران نوروزی شد و یادآور شد: در نوروز ۹۵ ناهماهنگی هایی در بحث استقرار مسافران در مدارس شهرهای تابعه دزفول شد که دلیل این امر اکتفای آموزش و پرورش به مدارس صرفا داخل شهر بود.

عیسی زاده ادامه داد : با پیگیری های به عمل آمده با آموزش و پرورش مقرر شد تا مدارس شهرهای تابعه دزفول نیز در راستای خدمات دهی به مسافران نوروزی به ویژه در زمان وقوع ناگهانی حوادث طبیعی و با توجه به پیش بینی افزایش تعداد مسافران نوروزی در حالت آماده باش کامل باشند.

وی با اشاره به نزدیکی به ایام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: تمامی ادارات شهرستان باید لیست کشیک های نوروزی خود را به فرمانداری ارائه دهند تا در زمینه انجام اقدامات و هماهنگی ها در بحث حیاتی انتخابات مشکلی به وجود نیاید.