۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

مدیر کمیته امداد خمینی(ره) هشترود به مهر خبر داد:

مشارکت ۶۵۰ میلیون ریالی مردم هشترود در جشن نیکوکاری

هشترود - مدیر کمیته امداد خمینی(ره) هشترود از مشارکت ۶۵۰ میلیون ریالی مردم هشترود در جشن نیکوکاری امسال خبر داد.

مسلم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: در جشن نیکوکاری اسفند ماه تاکنون بالغ بر ۶۴۴میلیون ریال کمک نقدی وغیر نقدی جمع اوری شده است.

وی ادامه داد: از این میزان ۱۲۰میلیون ریال کمک نقدی و ۵۰۵میلیون ریال کمک بصورت کالا و۱۸۷میلیون ریال نیز از سطح مدارس جمع آوری شده است.

رضایی تصریح کرد : در ضمن ۱۵۵میلیون ریال نیز ازطریق مرکز نیکوکاری جمع آوری شده که از این میزان ۳۵میلیون ریال نقدی و۱۲۰میلیون ریال بصورت کالا است.

مدیر کمیته امداد هشترود خاطر نشان کرد: کمک های جمع آوری شده در مدارس در اختیار دانش اموزان نیازمند قرار خواهد گرفت و دیگر اقلام جمع اوری شده تا آخر اسفند در اختیار خانواده های بی بضاعت قرارمی گیرد.

کد مطلب 3931573

