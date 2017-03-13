ممانعت کشورهای اروپایی از سفر وزیر خارجه ترکیه صحیح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، «بثینه شعبان» مشاور رسانه ای رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه صحنه گردان اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی است.

وی در همین راستا تصریح کرد: اردوغان، تُرک های حاضر در کشورهای اروپایی را در چارچوب شبکه اخوان المسلمین مدیریت می کند. کشورهای اروپایی همچون هلند، اتریش و آلمان به دلیل هراس از امنیت ملی خود از سفر وزیر خارجه ترکیه جلوگیری می کنند و این اقدام صحیح است.

مشاور رئیس جمهور سوریه عنوان کرد: آنچه که در برهه کنونی حائز اهمیت است، اروپا و آمریکا قانع شده و از مقاصد این تحرکات مشکوک سوال می کنند؛ درست همانگونه که پیش از این، چین این کار را انجام داد. به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که ترکیه عضو از این اتحادیه در آینده نباشد.

ترکیه ۱۶ آوریل سال جاری میلادی شاهد برگزاری همه پرسی قانون اساسی پیشنهادی اردوغان است؛ اقدامی که با مخالفت کشورهای اروپایی همراه گردیده است. کشورهای اروپایی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را گامی در راستای تثبیت قدرت «تَک نفره» اردوغان می دانند.

پیش از این نیز، آلمان از سفر وزیر دادگستری ترکیه برای شرکت در تجمع تبلیغاتی اتباع تُرک در این کشور جلوگیری کرده بود.

روز گذشته نیز، پس از اینکه هلند اجازه فرود هواپیمای حامل «مولود چاوش‌ اوغلو» وزیر خارجه ترکیه به این کشور را نداد؛ جنگ لفظی سختی میان «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «مارک روت» (Mark Rutte) نخست وزیر هلند درگرفت؛ به نحوی که اردوغان آمستردام را به تحریم های ویژه ای تهدید کرد.

گفتنی است، سخنرانی مقامات ترکیه ای در راستای تبلیغ به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه که برای تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی است؛ انجام می گیرد.