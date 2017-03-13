به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۰۰ رنجر هلالاحمر در قالب تیمهای واکنش سریع؛ امروز همزمان با مانور سالانه طرح ملی امداد و نجات نوروزی هلالاحمر، آمده بودند تا به نمایش بگذارند توانمندی نیروهای متخصص هلالاحمر را. آنها که قرار است از این پس به محض وقوع حوادث در ساعات طلایی و نخست حادثه، قد علم کنند و دست همنوعان خود را بگیرند تا کمترین آسیب را از حادثه متحمل شوند.
پاسخگویی سریع در حوادث؛ مبنای تشکیل تیم های واکنش سریع
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر، گفت: پاسخگویی سریع در حوادث و سوانح نه تنها به عنوان یکی از اهداف اساسی جمعیت هلالاحمر مورد تاکید بوده؛ بلکه به عنوان نخستین مطالبه مردم از نهادهای امدادرسان از اهمیت دو چندانی برخوردار است و به همین علت نیز به دنبال تاکیدات رئیس جمعیت هلالاحمر مبنی بر پاسخگویی سریع در حوادث و سوانح، تقویت فعالیت تیمهای واکنش سریع و تشکیل آنها در مراکز استانها به عنوان نخستین ضرورت؛ در اولویت اقدامات سازمان امداد و نجات قرار گرفت و مقرر شد تا هر استان به ۱۵ نیروی واکنش سریع مجهز شود.
وحید رحمتی افزود: با همین هدف بود که سازمان امداد و نجات در فاز نخست تقویت تیمهای واکنش سریع هلالاحمر، ساماندهی و سازماندهی این تیمها را با انتخاب ۱۵ نفر از نیروهای متخصص از هر استان در دستور کار قرار داد و بر این اساس ۳ تیم ۵ نفره از مراکز استانها به همراه تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات و در مجموع ۵۰۰ نفر در دورههای آموزشی و تخصصی مورد نیاز شرکت کردند.
افزایش توان تخصصی تیم های واکنش سریع در چندین مرحله
به گفته مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر؛ رنجرها، در ۴ مرحله به مدت ۸ شبانهروز در آموزشهای تخصصی شرکت کرده و با حضور در کارگاههای تخصصی و عملیاتی سوانح جادهای، آوار، ارتفاع، فضای معلق و پیشبیمارستانی آموختههای قبلی خود را توسعه داده و توان تخصصی خود را افزایش دادند.
رحمتی خاطرنشان کرد: البته برنامهریزیها در این زمینه منجر به تدوین و ابلاغ دستورالعملی با عنوان آمادگی جسمانی شد تا تمامی اعضای تیمهای واکنش سریع کشور در زمینه ارتقای توانمندیهای جسمانی خود وارد عمل شده و در آزمونهای متمرکز کشور مورد سنجش قرار گیرند. بر اساس همین برنامهریزی در مجموع ۷۰ مربی آموزشهای تخصصی لازم را به ۴۹۳ شرکتکننده در دورههای تخصصی تیمهای واکنش سریع ارائه کرده و در مجموع ۳۳ استان به همراه تیم واکنش سریع سازمان امداد و نجات به درجهای از تخصص و مهارت دست یافتند تا بتوانند در ساعات نخست و طلایی حادثه به کمک همنوعان خود بشتابند.
توسعه و تقویت تیم های واکنش سریع هلال احمر در سراسر کشور
وی همچنین افزود: این آموزشهای تخصصی البته تنها منحصر به سازمان امداد و نجات هلالاحمر نشد؛ بلکه بر اساس توافق با نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هماهنگیهای لازم انجام شد و تمام رنجرهای هلالاحمر زیر نظر کماندوهای نیروهای مسلح آموزشهای تخصصی که این نیروها ازآنها بهرهمند هستند نیز فراگرفتند تا هر آنچه در امداد اولیه در حوادث مورد نظر است با توان نیروهای واکنش سریع هلالاحمر در کشور محقق شود.
به گفته رحمتی، برنامه اساسی جمعیت هلالاحمر به خصوص سازمان امداد و نجات بر این استوار است تا آموزشهای تخصصی و راهاندازی تیمهای واکنش سریع در استانها را به گونهای دنبال کند تا هر شعبه این جمعیت در سراسر کشور به ۹ نجاتگر واکنش سریع مجهز شود و آن گونه که رئیس جمعیت هلالاحمر عنوان کرده است افق آینده این نهاد مردمی ورود ۲ هزار و ۷۰۰ رنجر دیگر به زیرمجموعه این نهاد مردمی در سراسر کشور است.
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