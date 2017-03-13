به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر دوشنبه به مناسبت در پیش بودن چهارشنبه آخر سال و فرا رسیدن ایام نوروز در نشست با خبرنگاران، سازمان انتقال خون را بازوی سلامت در کشور دانست و اظهار کرد: مسئولان این سازمان نهایت تلاش خود را برای بهبود سطح کمی و کیفی در راستای خدمات رسانی بیشتر به بیماران و نیازمندان انجام می دهند.

وی با اشاره به این که گیلان ۱۰ درصد بیماران تالاسمی کشور را در اختیار دارد، افزود: بیش از یک هزار بیمار دیالیزی در گیلان تحت درمان قرار دارند.

ضرورت خودکفایی در تولید فرآورده های خونی در گیلان

مدیرکل انتقال خون گیلان با اشاره به اینکه از جمعیت دو میلیونی استان حدود ۸۰ هزار نفر مسئولیت و بار اهدای خون را بر عهده می گیرند، گفت: متاسفانه به همین دلیل برای تأمین نیازهای خونی استان باید از استان های دیگر کمک بگیریم.

وی یکی از اهداف انتقال خون استان را تأمین خون به صورت بومی عنوان و خاطرنشان کرد: امیدواریم که در سال ۹۶ با اعلام خودکفایی و استقلال در این زمینه دیگر نیازی به دریافت خون از استان های دیگر نداشته باشیم.

مرادی همچنین با بیان اینکه مرکز جامع اهدای فرآورده های خونی در نیمه اول سال آتی احداث و راه اندازی می شود، تصریح کرد: علاوه بر کلنگ زنی این مرکز، تا روز جهانی انتقال خون چند کانکس انتقال خون نیز در سطح شهر رشت افتتاح می شود.

اهدای بیش از ۷۳ هزار واحد خون سال جاری در گیلان

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار و ۱۰۱ واحد خون در استان گیلان اهدا شده است، یادآورشد: از این تعداد ۱۲ هزار و ۳۳۵ نفر برای اولین بار در این کار خیرخواهانه شرکت کرده اند.

مدیرکل انتقال خون گیلان همچنین به ۴۰ هزار و ۴۹۸ نفر که به صورت مستمر یعنی حداقل سالی دو تا سه بار اهدای خون می کنند نیز اشاره کرد و افزود: ۱۹ هزار و ۹۹۸ نفر از این افراد بیش از ۱۲ ماه از اهدای خون آنها می گذرد.

وی با بیان اینکه پویش ملی «سرخی خون من از تو» به احترام آتش نشانان شهید نیز اجرا می شود، گفت: سازمان انتقال خون با پویش از یلدا تا نوروز تلاش کرد تا این فرهنگ زیبا در سطح جامعه نهادینه شود.

افزایش شش درصدی مشارکت مردم در شش ماهه دوم سال

در ادامه این نشست سخنگوی اداره کل انتقال خون گیلان به مشارکت رضایتبخش مردم در فصل زمستان به ویژه در بارش دو برف سنگین برای اهدای خون نیز اشاره و خاطرنشان کرد: با این مشارکت شاهد افزایش بیش از شش درصدی اهدای خون در شش ماهه دوم سال جاری نسبت به مدت مشابه بوده ایم.

گیتی ایزدی پور با بیان اینکه پایگاه های انتقال خون در شهرهای رشت، لاهیجان، رودسر، لنگرود، فومن، بندرانزلی، تالش و آستارا فعال هستند، تصریح کرد: گیلان از استان های پرمصرف خون بوده و سالانه به طور میانگین بیش از ۲۰۰ هزار واحد خون و فرآورده های خونی در استان تولید می شود.