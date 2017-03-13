ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با افزایش واردات نفت هند از ایران آمار کشتیرانی نشان داد واردات نفت هند از ایران در فوریه نسبت به ماه پیش از آن حدود ۱۷ درصد رشد کرد.

افزایش واردات نفت هند از ایران به معنای آن است که ایران جای عراق به عنوان دومین تامین کننده بزرگ نفت برای هند را گرفته است. تهران پیش از تحریمهای غربی علیه برنامه هسته ای این جایگاه را در اختیار داشت.

در حالیکه عربستان سعودی همچنان بزرگترین صادرکننده نفت به هند است، طبق آمار کشتیرانی و گزارش واحد تحقیقات و پیش‌بینی‌های نفتی تامسون واردات نفت هند از ایران در فوریه به ۶۴۷ هزار بشکه در روز افزایش یافت که ۱۶.۷ درصد نسبت به ژانویه رشد داشت و تقریبا سه برابر میزان واردات در فوریه سال ۲۰۱۶ بود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نخستین توافق کاهش تولید خود در هشت سال اخیر، متعهد شده است از اول ژانویه تولید گروهی را به میزان حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

این اقدام با هدف کمک به حذف عرضه اضافی و حمایت از قیمتها انجام می گیرد با این همه کشورهای ایران، لیبی و نیجریه از مشارکت در توافق کاهش تولید معاف شده اند.

هند در ۱۱ ماه نخست سال مالی جاری در فاصله آوریل تا فوریه، حدود ۵۴۲.۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرد در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته میزان وارداتش حدود ۲۲۵.۵۲۲ هزار بشکه در روز بود.

متوسط حجم واردات از ایران در مدت مذکور، بالاترین رکورد ثبت شده بوده است.

واردات نفت هند از ایران در دو ماه نخست سال میلادی جاری به ۵۹۸ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز در مقایسه با حدود ۱۹۲ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ بالغ شد.

پالایشگاههای هندی از جمله شرکت ریلاینس اینداستریز که اپراتور بزرگترین مجتمع پالایشگاهی جهان در جمناگار است، پس از رفع تحریمها خرید نفت از ایران را ازسرگرفتند.

در این بین واردات نفت هند از عربستان سعودی و عراق در فوریه حدود یک سوم کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

همچنین واردات نفت هند از نیجریه در فوریه به ۵۲۷ هزار و ۴۰۰ بشکه در روز رسید که ۹۴ درصد نسبت به ژانویه افزایش داشت و به این ترتیب این کشور آفریقایی، چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به هند شناخته شد.

این کشور که شاهد کاهش تولید بوده است، برای عمل به تعهداتی که تحت توافق نفت در قبال وام با چین و روسیه دارد، صادرات نفت به هند را کاهش می دهد.