مهار تورم و رشد مناسب؛دستاورد حرکت دولت درمسیر اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مجلس دهم با دولت، اظهار داشت: بدون تردید شرایط امروز کشور بهتر و امیدبخش‌تر از گذشته است و باید با امیدواری برای سربلندی ایران عزیز و نظام اسلامی، با همکاری و حوصله، امور کشور را هر چه بهتر سامان دهیم.

با معیار قانون اساسی، رهبری واحد و آرمان‌های مشترک مسیر توسعه را ادامه خواهیم داد / در مؤلفه‌های قدرت ملی یعنی دفاع، سیاست، اقتصاد و فرهنگ شاهد پیشرفت بوده‌ایم / ثبات بازار، افزایش صادرات، مهار تورم و رشد مناسب؛ دستاورد حرکت دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی است / در شتاب رشد علمی به جایگاه اول جهانی رسیدیم

رییس‌ جمهور با اشاره به برخی از دستاوردهای دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و با تأکید بر اینکه همه این اقدامات در چارچوب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به این معناست که اقتصاد کشور در برابر تهاجم دشمنان مقاوم‌تر شود و این در حالی است که در گذشته بخاطر فشار تحریم، مقدار فروش نفت تقریباً نصف شد و همگان شاهد بودند چه تلاطم بزرگی در بازارها و قیمت ارز بوجود آمد که این آسیب‌پذیری و نامقاوم بودن اقتصاد را نشان می‌دهد.

روحانی اضافه کرد: در دولت یازدهم با وجود اینکه درآمد نفت حتی در مقطعی به حدود یک سوم الی یک چهارم کاهش یافت و از ۱۲۰ دلار به حدود ۳۰ دلار رسید، اما تلاطمی در بازار بوجود نیامد و زندگی مردم دچار اختلال نشد که این موضوع می‌تواند بزرگترین معیار برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد. چرا که نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور در برابر فشار خارجی مقاوم بوده و می‌تواند امور خود را مدیریت کند.

رییس‌ جمهور خاطر نشان کرد: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان معیارهای ارزیابی معتبری که در کشور وجود دارند، باید عملکرد و کارآمدی دولت، مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا حرکت در بخش‌های مختلف طی ۳.۵ سال گذشته، رو به جلو بوده، متوقف شده و یا عقبگرد داشته است. امروز و بر اساس آمارهای معتبر داخلی و خارجی، حتی یک مورد هم وجود ندارد که در ۴ زمینه قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی، شاهد رشد و توسعه نباشیم.

روحانی با اشاره به گزارش روز گذشته بانک مرکزی در هیأت دولت، که رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور در سال جاری را ۱۱.۶ اعلام کرده است، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۲ رقمی را نه تنها دشمنان، بلکه بسیاری از دوستان ما در داخل کشور هم باور نمی‌کردند و این تحول بسیار بزرگی است.

رییس‌ جمهور اضافه کرد: میزان رشد اقتصادی بر مبنای گزارش مرکز آمار هم بیش از ۷ درصد است و این در حالی است که وعده ما در ابتدای امسال رسیدن به رشد ۵ درصدی بود و زمانی هم که این رقم را اعلام کردیم، بسیاری دستیابی به آن را سخت می‌دانستند.

روحانی خاطر نشان کرد: در شتاب رشد و جهش علمی براساس آخرین آمار برخی مراکز، شتاب رشد علمی کشورمان در میان ۲۵ کشور بالای جهانی، رتبه اول را داراست.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه باید حقایق را برای مردم با شفافیت بیان کرد و در نهایت مردم به خوبی و آگاهانه به قضاوت می‌نشینند، اظهار داشت: اگر در مسیر حق حرکت ‌کنیم، توان ارایه گزارش به مردم را خواهیم داشت، چرا که امروز شرایط و امکانات ما بسیار بهتر و امیدبخش‌تر از گذشته بوده و مردم هم مثل همیشه، آگاهانه در صحنه حضور دارند.

روحانی با اشاره به اقدامات دولت در بخش کشاورزی، اظهار داشت: امسال حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید گندم داده شده و این رقم حاکی از آن است که در سال جاری کشاورزان گندم‌کار ۵ هزار میلیارد تومان دریافتی بیشتری داشته‌اند.

رییس‌ جمهور خاطر نشان کرد: در ۱۱ ماهه سال ۹۵ به طور متوسط روزانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی داشتیم در حالی که این رقم در سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود و از آنجایی که چند بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به برخورداری کشور از قدرت صادراتی بویژه در حوزه انرژی است، اقدام دولت در حوزه افزایش صادرات نفت و میعانات بانکی به معنای حرکت ملموس در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

روحانی با بیان اینکه در هفته‌های آینده چند فاز مهم در پارس جنوبی افتتاح می‌شود، گفت: قبل از دولت یازدهم فقط ۱۰ فاز در پارس جنوبی به بهره‌برداری رسیده بود و در این دولت به اندازه همه دولت‌های گذشته در پارس جنوبی افتتاح فازهای مختلف داریم و با افتتاحی که بزودی انجام خواهد شد در میزان برداشت گاز از منابع مشترک پیش خواهیم افتاد.

رییس‌ جمهور افزود: در حوزه نوسازی ناوگان هوایی نیز وضعیت امروز کشور، نسبت به گذشته بهتر است و تاکنون دو فروند هواپیمای جدید به کشور وارد شده و یک فروند دیگر نیز تا اول فروردین و بقیه هم از سال آینده وارد کشور خواهند شد.

وی افزود: در حوزه راه‌آهن نیز نسبت به ۳ سال گذشته شاهد پیشرفت‌های بزرگی هستیم و تلاش می‌کنیم تا پایان این دولت ۵ مرکز استان به خط راه‌آهن سراسری متصل شوند.

روحانی خاطر نشان کرد: رسیدن گاز به زاهدان آرزوی مردم سیستان بلوچستان در طول تاریخ بوده و این کار عظیم و بزرگ در دوره دولت یازدهم به انجام رسید؛ همچنین تا پایان امسال قرار بود ۱۴ سد افتتاح و آبگیری شود که تاکنون ۱۵ سد به مرحله آبگیری رسیده و ۲.۷ دهم میلیارد متر مکعب آب پشت این سدها ذخیره‌سازی شده است که اینها نیز نمادهای مهمی از عملی شدن اقتصاد مقاومتی هستند.

رییس جمهور ادامه داد: بدون تردید وضعیت امروز تالاب‌ها، دریاچه ارومیه، زاینده‌رود و هامون به مراتب بسیار بهتر از دیروز است، لذا انجام همه این اقدامات نشان می دهد که سیاست و مسیر ما درست بوده و باید آن را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دهیم.

رییس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بین دولت، فراکسیون امید و مجلس دهم، فاصله‌ای از لحاظ اهداف و آرمان‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: البته ممکن است در شیوه اجرا و عمل، نظرات مختلفی وجود داشته باشد که باید با همفکری، وحدت و اتحاد بیشتری را برای دستیابی به اهداف بوجود آوریم.

روحانی گفت: دولت و مجلس در کنار هم می‌توانند فضایی قانونمند، سالم، رقابتی و به دور از هرگونه تندروی را برای برگزاری انتخابات و حضور بانشاط و حداکثری مردم بوجود آورند.

رییس‌ جمهور خاطر نشان کرد: اگر در برخورداری از ابزار تبلیغاتی تعادل در جامعه وجود ندارد، این بدان معنا است که باید با تلاش، جهاد و فعالیت بیشتر کمبودها را جبران کنیم و در این مسیر سکوت و ناامیدی هیچ فایده‌ای ندارد. همه باید امیدوار به آینده بوده و دست به دست هم در مسیر خدمت به مردم و تعالی کشور گام برداریم.

روحانی تصریح کرد: باید از همه توان و امکانات خود برای بیان واقعیت‌ها به مردم استفاده کنیم.

در ابتدای این مراسم معاون رییس‌ جمهور در امور مجلس ضمن خیرمقدم و ارائه گزارشی از تلاش ها و برنامه ریزی های انجام شده از سوی دولت در راستای تقویت تعامل سازنده میان دولت و مجلس، افزود: مجامع نمایندگان استان ها با حضور استانداران به طور هفتگی جلسات منظمی را با معاون اول رییس جمهوری دارند و در این جلسات مسائل مربوط به رفع مشکلات و توسعه استان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون رییس جمهور در امور مجلس با اشاره به نقش برجسته و سازنده فراکسیون امید در تقویت تعامل دولت و مجلس، خاطرنشان کرد: تصویب احکام دائمی برنامه، اصلاح به موقع قانون بودجه سال ۹۵، رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی و ادامه اعتماد به وزیر راه و شهرسازی از جمله دستاوردهای این تعامل سازنده میان دولت و مجلس است.

در این دیدار محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی با تجلیل از دستاوردها و تلاش های دولت تدبیر و امید در سال های گذشته، بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب و دقیق این دستاوردها برای مردم تاکید کرد.

رییس فراکسیون امید راهبرد اصلی این فراکسیون را مبتنی بر تعامل، نقد مشفقانه و حمایت از دولت دانست و گفت: ما موفقیت دولت را در راستای موفقیت خود می دانیم و با این دیدگاه معتقدیم باید با استفاده از نقد درون سازمانی و نقش نظارتی مجلس در مسیر پیشبرد امور کشور گام برداریم.

سخنگوی فراکسیون امید نیز گزارشی از عملکرد این فراکسیون ارائه و تصریح کرد: فراکسیون امید بر اساس وعده ای که در انتخابات به مردم داده در مسیر حمایت از دولت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در این نشست همچنین ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور پرداختند.