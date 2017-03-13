۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۴

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی اردبیل به مهر خبر داد؛

تولید ۲۰ اثر صنایع‌دستی در اردبیل نمونه‌سازی شد

اردبیل- معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان اردبیل از نمونه‌سازی و الگوسازی ۲۰ اثر صنایع‌دستی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دباغ عبداللهی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه بررسی طرح الگوسازی صنایع‌دستی ملیله و سفال اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تولید انبوه و یک شکل صنایع‌دستی اغلب با مشکل مواجه است.

وی افزود: به عنوان مثال موسسه‌ای درخواست چهار هزار گلیم در یک شکل و اندازه کرده بود که متأسفانه کارگاه‌های تولیدی به این شکل از سفارش گیری عادت ندارند و این طرح امکان‌پذیر نبود.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان تصریح کرد: برای رفع این مشکل شیوه  الگوسازی صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفت بطوریکه برای ۱۵ اثر ملیله نقره و پنج اثر سفال الگوهای تولید استخراج شد.

دباغ عبداللهی تأکید کرد: الگوهای احصا شده در مرحله داوری است و سال آینده الگوسازی برای تولید انبوه رشته‌های دیگر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: به عنوان مثال در الگوسازی ملیله در مرحله تولید نقشه صنعتی دارد و این نقشه می‌تواند مورد استفاده سایر تولیدکنندگان قرار گیرد.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه تولید کاملاً دستی است، اضافه کرد: در الگوسازی حتی می‌توان شکل آماده شده سه‌بعدی تولیدات را پیش از تولید مشاهده کرد.

محمد میرزایی ناطق

