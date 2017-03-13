به گزارش خبرنگار مهر، امیر غفرانی در نشست مشترک نواب روسای بانوان هیئتهای ورزشی استان البرز که عصر دوشنبه سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ورزش بانوان استان البرز از اهمت بالایی برخوردار است.
وی بابیان اینکه بانوان ورزشکار البرزی در رده ملی و قهرمانی حائز رتبههای برتر در سطح کشور بودهاند، افزود: درصدد هستیم این ظرفیت و پتانسیل بیش از گذشته در البرز ارتقا داده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: بهرهمندی از توان و ظرفیت دیگر دستگاههای اجرایی استان بهمنظور ارتقای و توسعه ورزش بانوان از دیگر اقدامات اداره کل ورزش البرز محسوب میشود.
وی بابیان اینکه امید است دیگر دستگاههای اجرایی نسبت به بهبود شرایط کنونی در ورزش بانوان اهتمام داشته باشند، تصریح کرد: ورزش بانوان استان البرز با مساعدت همگانی دستگاههای اجرایی مربوطه به جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا خواهد کرد.
غفرانی با اشاره به کسب نخستین مدال المپیک زنان توسط کیمیا علیزاده تکواندوکار البرزی، گفت: هیئتهای ورزشی باید طبق برنامه و جدول طراحیشده وزارت ورزش و جوانان در سال آینده قدم بردارند.
ارتقای ورزش بانوان البرز نیازمند خروج از روند سنتی است
مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز بیان کرد: امید است با توجه ویژه به ورزش بانوان در استان البرز و خروج از روند سنتی شاهد ارتقای این حوزه باشیم.
وی با اعلام اینکه پیرو تحقق اهداف یادشده هماهنگی خوبی بین اداره کل آموزشوپرورش و شهرداری ایجادشده است، اضافه کرد: باید عزت و اعتمادبهنفس لازم به بخش ورزش بانوان تزریق پیدا کند.
نظر شما