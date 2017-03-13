۶۰ درصد از بدهی های بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفر فرامرزی ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ۵۸ میلیارد تومان بدهی بیمه سلامت در سالجاری در روز ۲۳ اسفندماه ۹۵ پرداخت شد، اظهار داشت: در سالجاری بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری حدود ۹۰ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی و موسسات خصوص بدهی داشت که بیش از ۶۰ درصد پرداخت شده است.

وی با اشاره اینکه وجود مشکلات مالی باز هم بیمه سلامت خدمات مطلوبی به بیماران تحت پوشش ارائه می‌دهد، افزود: ۹۵ درصد از بیمه شدگان از نحوه خدمات بیمه سلامت رضایت کامل دارند.

مدیرکل بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۹۵ درصد از هزینه های بیماران خاص و سرطانی بر عهده بیمه است و همچنین هزینه بیماران خاص در سالجاری هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که طی مصوبات انجام شده پیش بینی می شوند این رقم به نه میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

فرامرزی عنوان کرد: از افتخارات بیمه سلامت چهارمحال و بختیاری می توان به کسب رتبه سوم در بین ۳۱ استان کشور، دستگاه برتر در جشنواره شهید رجائی و همچنین کسب رتبه اول طی دو سال متوالی در حوزه نماز و... اشاره کرد.