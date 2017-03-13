به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در پنجاهمین برنامه از طرح «هر هفته با چند افتتاح» که در منطقه چهار شهرداری اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه در حال حاضر پروژه‌های عمرانی در سطح کلان و محله‌ای و همچنین پروژه‌های زیباسازی در شهر اصفهان در حال انجام است، اظهار داشت: در حوزه زیرساختی نیز فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و در نهایت می‌توان گفت حال اصفهان خوب است.

وی با بیان اینکه در این برنامه کلنگ میدان شهدای هسته‌ای (پینارت) که آرزوی سه دهه اخیر مردم اصفهان بود، بر زمین خورد، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در گذشته در خصوص آزادسازی میدان پینارت مشکلاتی وجود داشت که این مشکلات برطرف شده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه تا پایان سال جاری دو برنامه در قالب طرح «هر هفته با چند افتتاح» اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: همه توان خود را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مسافران نوروزی به کار می‌گیریم.

اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی برای آزادسازی میدان شهدای هسته‌ای

وی با بیان اینکه اعتبار آزادسازی و اجرای میدان شهدای هسته‌ای بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شد، ابراز داشت: این پروژه در کمتر از یک سال به بهره برداری خواهد رسید.

جمالی‌نژاد با اشاره به هزینه سه میلیارد تومانی در حوزه تجهیز و به روز رسانی باغ جوان اصفهان بیان داشت: تجهیزات اضافه شده به این باغ برای گردشگران بسیار مناسب خواهد بود ضمن اینکه همه گروه سنی را نیز شامل می‌شود.

وی با اشاره به بهره برداری از خیابان بازارچه نیز ابراز داشت: کمتر از شش ماه گذشته کلنگ این پروژه بر زمین خورد و امروز با اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی با ۳۰۰ متر طول و ۳۰ متر عرض به بهره برداری رسید.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه جریان اقدامات شهرداری اصفهان با نشاط و متنوع است، گفت: شهر اصفهان در مسیر خوبی به لحاظ پروژه‌های عمرانی قرار گرفته و خدمات رسانی به مردم در وضعیت مطلوبی قرار دارد.