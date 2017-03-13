به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین گردهمایی تخصصی نما و منظر شهری که با حضور صاحب ‌نظران دانشگاهی، طراحان و فعالان حوزه معماری و شهرسازی و اعضای کمیته‌های نما مناطق ۲۲ گانه برگزار شد، سهیلا صادق زاده مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران فرایند ساماندهی نما و منظر شهری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ساماندهی نما و منظر شهری به زندگی شهرنشینی هویت می‌دهد.

صادق زاده در این گردهمایی با ارایه گزارش فعالیت‌های صورت گرفته در بخش ساماندهی نما گفت: در همین راستا جلسات کمیته‌های نما از سال ۹۳ بصورت منظم در مناطق ۲۲ گانه با حضور صاحب نظران دانشگاهی و طراحان و فعالان حوزه‌های شهرسازی و معماری تشکیل شده است.

وی افزود: به منظور دستیابی به الگوهای‌های مناسب در توسعه شهری در بحث نما تاکنون جلسات متعدد هم‌اندیشی با حضور اساتید دانشگاهی و طراحان و مجریان برگزار شده است و مباحث تخصصی در طراحی، اجرای نما و رعایت ضوابط و قوانین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره بر اینکه ساماندهی نما و منظر شهری به زندگی شهرنشینی هویت می‌دهد، افزود: تلاش شده است تا با اقدامات صورت گرفته با نگاه تخصصی و علمی کاری ارزشمند را به یادگار بگذاریم که این فعالیت‌ها هنوز در آغاز راه است.

شهرداری آغاز گر ساماندهی نما شهری است

در ادامه مراسم علی علایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره بر اینکه نما به نوعی هویت بخش فرهنگ ما است گفت: حدود سه سالی است که بحث ساماندهی و بهبود نما و منظر شهری بصورت جدی مورد توجه قرار گرفت است.

وی افزود: با روند شکل گیری کمیته‌های نما به نظر می‌رسد نظم دهی به نماهای شهر آغاز شده است و این حرکت مثبت رو به جلو است که با ید مستمر ادامه یابد.

عضو علمی کمیته‌های نما مناطق هم چنین گفت: کاستن از ناهنجاری‌ها و اغتشاشات شهری و رسیدن به آرامش و آسایش در هیاهوی شهری یکی از اهدافی است که در بحث کمیته نما دنبال می‌شود و باید گفته شود حرکت بسوی آرامش و آسایش به نوعی تأمین غذای روح است که در حوزه‌های مختلف زندگی شهرنشینی باید دنبال شود.

وی با ارزیابی اقدامات انجام شده از سوی شهرداری در بهبود و ساماندهی نما و منظر شهری تأکید کرد: احساس می‌کنم آن کاری که از شهرداری ساخته است در حال انجام است ولی اصل موضوع به افراد ذیربط و متولیان همچون طراحان، مهندسان، مجریان و حتی مالکان بر می‌گردد و تازمانی که این احساس نیاز در آنها برانگیخته نشود اقدامات شهرداری نتیجه‌بخش نخواهد بود. بر این اساس شهرداری سعی کرده است با برگزاری این گردهمایی‌ها، نشست‌های هم‌اندیشی زمینه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت آماده کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: این روند به نوعی بسترسازی و فرهنگ سازی در این زمینه است که جامعه و گروه‌های هدف را به موضوع نما و منظر شهری حساس کرده است و لازم است تا در این خصوص فعالیت‌های اینچنینی ادامه یابد تا این موضوع ملکه ذهن طراحان و سازندگان و مجریان درگیر در این حوزه شود.

وی هم چنین با نشان دادن تصاویری از اجرای نما در شهر تهران بر رعایت ایمنی در اجرای نما تأکید کرد و گفت: دقت در ایمنی باید در تمامی مراحل اجرا مد نظر قرارگیرد تا از حوادث احتمالی بر اثر ریزش نما کاسته شود. دکتر علایی در ادامه خواستار جمع‌بندی و انعکاس نتایج فعالیت‌های صورت گرفته کمیته‌های نما مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در نشریات علمی و تخصصی شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: لازم است تا به این موضوع نگاه علمی صورت گیرد و تحقیقات علمی و پژوهشی ادامه یابد چرا که در دنیا رویکرد علمی به موضوع نما و منظر شهری سالهاست صورت گرفته است و نباید کشور ما با توجه به غنای تمدنی و فرهنگی از این فرایند عقب بماند.

ضرورت ایجاد دبیرخانه دائمی برای ساماندهی نما

در ادامه گردهمایی دکتر فرجامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با ابراز خرسندی از استقبال فعالان عرصه معماری و شهرسازی از مباحث نما و منظر شهری گفت: اقدامات صورت گرفته باید مستمر دنبال شود و این روند می‌تواند ما را در ارتقا ئ زندگی شهری کمک کند بر این اساس لازم است تا مجریان این گردهمایی با در نظر گرفتن دبیرخانه دائمی نما موضوعات و فعالیت‌های صورت گرفته را در همه زمینه‌ها علمی، طراحی و اجرایی دنبال کنند تا محققان و معماران و مهندسان نیز به نتایج فعالیت‌ها دسترسی داشته باشند.

وی در ادامه اجرای مصوبات کمیته‌های نما را ضروری دانست و افزود: توجه به مسایل آموزشی و ارتباط گیری مستمر با مهندسان بخصوص سازمان نظام مهندسی، استفاده از تجربیات مشاوران در مناطق برای رعایت ضوابط و اصول کلی در بحث ساماندهی نما می‌تواند به غنی سازی کمیته‌های نما کمک شایانی بکند.

دکتر فرجامی تأکید کرد باید در متون دانشگاهی تدریس نما بصورت واحدهای معین مدنظر قرار گیرد تا دانشجویان با موضوع نما بیشتر از گذشته آشنا شوند تا نتایج آن را در شهر شاهد باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی توجه به نماهای مراکز عمومی در نوسازی نما را ضروری دانسته و افزود: شهرداری این ظرفیت را دارد که با مراکز عمومی همچون بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز عمومی ارتباط گرفته و آنان را در نوسازی نما بر اساس الگوهای مورد تأیید راهنمایی و یاری کند تا در شهر شاهد اجرای نما بر اساس شاخص و ضوابط مصوبات کمیته‌های نما باشیم.

بحث نما و منظر شهری باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود

تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری بی‌توجهی در دهه‌های گذشته به مسایل فرهنگی و اجتماعی در حوزه منظر شهری و نما را عامل آشفتگی و اغتشاشات بصری در شهر اعلام کرد و افزود: بر این اساس در حال حاضر باشهری مواجه شدیم که در آن آرامش و آسایش عینی و ذهنی در بخش نما و منظری کمتر دیده می‌شود.

وی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی نما و منظر شهری که در این گردهمایی ارایه شد این امیدواری ایجاد شده است و گام‌ها استوار در این مسیر برداشته شده است و در بلند مدت نتایج آنرا در شهر مشاهده خواهیم کرد.

فرهادی، افزودن خمیر مایه نگاه فرهنگی به نما و منظر شهری با توجه به وجود الگوهای نماهای بومی و معماری ایرانی-اسلامی در این مسیر را ضروری و لازم دانسته و افزود: در طراحی‌ها و اجراها نزدیک شدن به مبانی و پایه‌های فکری و فرهنگی ریشه‌های تمدنی ایرانی و معماری ایرانی – اسلامی می‌تواند به شهر ما هویت ببخشد.

وی شهری را موفق عنوان کرد که انسان در آن احساس آرامش کند و افزود: بر این اساس اتفاقات اخیر در بحث ساماندهی و طراحی نما و منظر شهری ما را به سمت شهر انسان محور سوق می‌دهد که با گذر زمان این حرکت آغاز شده و نتیجه بخش خواهد بود بشرط آنکه از سرعت این حرکت کاسته نشود.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری در ادامه گفت: با نهاد سازی‌ها و مدیریت دقیق تر در بحث ساماندهی نما و منظر شهری می‌توانیم مفاهیم و مبانی قوی تری تولید کنیم که این موضوع به یک مطالبه و گفتمان عمومی تبدیل شود که مردم در آن مشارکت فعال داشته باشند.

فرهادی مشارکت و پای کار بودن مناطق ۲۲ گانه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اداره کل معماری باید این اتفاق را غنیمت شمرده و با مستندسازی و با در نظر گرفتن فرایندهای صورت گرفته و الگوهای معماری ایرانی - اسلامی به مبانی فکری در این زمینه غنا بخشد.