پروژه ارتقاء خدمات فرودگاهی در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین آذری، عصر دوشنبه در نشست خبری مدیران شورای حمل و نقل استان گلستان با موضوع خدمات نوروزی سال ۹۶ گفت: در راستای ارائه مطلوب خدمات برای مسافران پروازهای هوایی، پروژه های ارتقای خدمات فرودگاهی به نام ESQ از یک ماه پیش شروع شده و بخش عمده ای از این پروژه آماده بهره برداری است.

وی افزود: شماره تلفن ۱۹۹ سامانه گویای اطلاعات پرواز بر اساس آخرین تکنولوزی روز دنیا و همچنین سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۱۹۹ که اطلاعات پرواز به صورت پیامکی در اختیار مسافران قرار می دهد از ۲۴ اسفند در گلستان راه اندازی می شود.

مدیرکل فرودگاه های گلستان تصریح کرد: بهسازی ترمینال از جمله روکش های صندلی، ساماندهی تاکسیرانی، کنترل و نظارت بر قیمت های فروشگاه های فرودگاه و .. انجام شده است.

آذری اظهار کرد: در سال ۹۴ و ۹۵، از تاریخ ۲۵ اسفند ۹۴ تا ۱۵ فروردین ۹۵، ۱۳۰ پرواز با جابجایی هفت هزار مسافر انجام شد.

وی ادامه داد: دی ماه ۹۴ حدود ۱۲ هزار مسافر جابجا شده اند در حالی که دی ماه امسال ۲۴ هزار مسافر و بهمن ماه ۹۴ حدود ۱۳ هزار مسافر از ناوگان هوایی استفاده کرده اند.

مدیرکل فرودگاه های گلستان بیان کرد: تعداد پروازهای ایران ایر ۶ پرواز در هفته در مسیر تهران گرگان تهران بوده ولی از ۸ فروردین ۹۶ به ۱۰ پرواز می رسد که شنبه ها و چهارشنبه ها است.

آذری گفت: رایزنی های برای ایجاد مسیرجدید چابهار به گرگان در حال انجام است که در هفته دو پرواز را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه زمستان امسال چند پرواز به علت یخ زدن فرودگاه کنسل شد، متذکر شد: مشکل اصلی ما در فرودگاه گرگان، نداشتن دستگاه دی آیسر بود که خوشبختانه این دستگاه را ایران ایر به فرودگاه آورده که عملیات یخ زدایی را انجام می دهد.