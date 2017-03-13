بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای اصفهان برای دومین روز متوالی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۳۸ بوده است که نشانه وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
وی با بیان اینکه در بزرگراه شهید خرازی شاخص کیفی هوای اصفهان با عدد ۱۵۳ در ناسالم برای عموم ثبت شده است، افزود: همچنین هوای اصفهان در ایستگاه بلوار دانشگاه ۱۴۵، رودکی ۱۳۳، چهارباغ خواجو ۱۲۲ و میدان احمدآباد ۱۳۵، بلوار دانشگاه ۱۴۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
مدیر امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: امروز هوای اصفهان در اغلب ایستگاههای سنجش آلایندگی شهرستانها نیز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس گزارش میشود.
وی ادامه داد: بدین ترتیب امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر میانگین شاخص کیفی در ایستگاههای شهرستان شاهین شهر ۱۲۸، مبارکه ۱۰۴، خمینی شهر ۱۳۲، نجف آباد ۸۹ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس یا در مرز ناسالم ثبت شده است.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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