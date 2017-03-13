تورهای بافت گردی نوروزی دردزفول/برگزاری جشنواره صنایع دستی و محلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله آریایی نیا پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد نوروزی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری به تشریح برنامه های نوروزی میراث فرهنگی دزفول پرداخت و اظهار کرد: روز اول برنامه، تقدیم گل و قلم نی دزفول به تعداد محدودی از مسافران در ورودی های شهرستان اجرا خواهد شد.

وی اجرای موسیقی زنده محلی در محل موز حمام کرناسیون، نظارت بر موسسات گردشگری شهرستان از جمله هتل ها، دفاترخدماتی و گردشگری و رستوران های سنتی، نصب دو کانکس از «من بپرس» در ورودی چهارراه آوج و دانشگاه جندی شاپور، توزیع بروشور و نقشه راهنمای گردشگری و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در پارک دولت دزفول با حضورصنعتگران از ۲۸ اسفند تا یکم فروردین را از جمله برنامه های اداره میراث فرهنگی دزفول به مناسبت ایام نوروز عنوان کرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری دزفول، همچنین برگزاری جشنواره غذاهای محلی در پارک دولت و خانواده، برپایی سفره هفت سین در خانه تاریخی تیزنو، حمام کرناسیون و تمامی اماکن تحت پوشش این اداره، هماهنگی با هیئت امنای مساجد موجود در بافت تاریخی، برپایی نمایشگاه عکس از طرف انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول و برگزاری جلسات با راهنمایان گردشگری را از دیگر برنامه های در دستور کار این اداره برای ایام نوروز برشمرد.

آریایی نیا عنوان کرد: از میان ۱۱ آژانس گردشگری موجود در دزفول ۶ آژانس پذیرفته اند که برنامه یک روزه بافت گردی را برای مسافران نوروزی برگزار کنند، بافت قدیم دزفول با ۲۸ محله و ۲۰۰ هکتار وسعت دزفول را به مهمترین شهر آجری ایران تبدیل کرده بنابراین ما باید از این ظرفیت به ویژه در ایام نوروز درستی بهره ببریم.

وی در خصوص تاکید فرماندار و معاون وی در جلسه مبنی بر افزایش تعداد سیاه چادرهای صنایع دستی، توضیح داد: با شهرداری های شهرهای اقماری هماهنگی لازم برای افزایش این سیاه چادرها صورت گرفته ضمن اینکه علاوه بر ورودی های شهر در پارک دولت نیز این سیاه چادرها برپا خواهند شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری دزفول در ادامه داد: با هماهنگی هایی که با انجمن دوستداران و پژوهشگران دزفول (دزپارس) به عمل آمده مقرر شده تا این انجمن تعدادی از اعضای خود را به عنوان راهنمای گردشگری در حمام کرناسیون و تعدادی را در ستاد نوروزی در این اداره مستقر کند تا در بحث خدمات نوروزی به مسافران یاریگر ما باشد.

آریایی نیا از توزیع ۳۰ هزار بروشور و نقشه راهنمای دزفول در ایام نوروز با همکاری آژانس های گردشگری و سفره خانه های سنتی شهرستان خبر داد.