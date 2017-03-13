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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایجاد اشتغال برای مددجویان چهارمحالی در اولویت باشد

ایجاد اشتغال برای مددجویان چهارمحالی در اولویت باشد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری باید در اولویت باشد، اظهار داشت: باید تلاش شود که زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان این استان فراهم شود.

وی عنوان کرد: رفع مشکل بیکاری مددجویان زمینه حل بسیاری از مشکلات آنها را فراهم می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای ایجاد اشتغال و تامین مسکن مددجویان این استان انجام شده است.

وی بیان کرد: توسعه تعاونی ها برای ایجاد اشتغال مددجویان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 3931602

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