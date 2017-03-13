ایجاد اشتغال برای مددجویان چهارمحالی در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری باید در اولویت باشد، اظهار داشت: باید تلاش شود که زمینه ایجاد اشتغال برای مددجویان این استان فراهم شود.

وی عنوان کرد: رفع مشکل بیکاری مددجویان زمینه حل بسیاری از مشکلات آنها را فراهم می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در دولت یازدهم تلاش های بسیاری برای ایجاد اشتغال و تامین مسکن مددجویان این استان انجام شده است.

وی بیان کرد: توسعه تعاونی ها برای ایجاد اشتغال مددجویان باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.