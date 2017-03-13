پیش بینی تشرف ۷ میلیون زائر به حرم رضوی همزمان با ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر امروز در نشست خبری تشریح فعالیت های یک ساله آستان قدس رضوی اظهارکرد: زائر محوری یکی از رسالت‌های اصلی آستان قدس رضوی است به صورتی که حرم مطهر رضوی در سال جاری پذیرای ۲۷ میلیون زائر و ۲۵۵ میلیون تشرف بوده است.

وی بیان کرد: به منظور تکریم زائران کم درآمد، زمینی به مساحت ۳۵ هکتار و با ظرفیت ۲۰ هزار نفر برای پذیرایی از زائران بارگاه منور رضوی در حال ساخت است که امیدواریم فاز اول آن در بهار سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

توسعه خادمیاران رضوی

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به توسعه خادمیاران از ۴۰ هزار به ۴ میلیون نفر خبر داد و افزود: یکی از مبانی نظری توسعه خدمتیاری این است که تمام دلدادگان به امام رئوف بتوانند در عرصه خدمت به امام رضا(ع) و تکریم آنان گام بردارند.

وی با تاکید بر بند دوم و سوم منشور هفت‌گانه مقام معظم رهبری تاکید کرد: استفاده از ظرفیت خادمی و خدمتیاری در راستای خدمت به محرومان و نیازمندان است و گستره آن تمام جهان اسلام را شامل می‌شود.

تشرف ۳۰۰ هزار زیارت اولی به حرم مطهر

وی در ادامه به ارائه خدمات به زیارت اولی‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار زیارت اولی به حرم مطهر رضوی مشرف شده‌اند که خدماتی از قبیل، بهره مندی از غذای متبرک حضرت رضا(ع)، اسکان ۳ روزه و دیگر خدمات با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج و سپاه به آن ها ارائه شده است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به راه‌اندازی معاونت امداد مستضعفان در این آستان مقدس گفت: این معاونت به منظور اجرای صحیح منویات مقام معظم رهبری تاسیس شد و نخستین اقدام ساختاری تولیت آستان قدس رضوی در راستای تحقق برنامه‌ها برای زیارت اولی‌ها بود.

بختیاری خاطرنشان کرد: چندین کارگروه در حوزه‌های موقوفات، امداد مستضعفان، عمران، علم و فناوری، اقتصادی، تندرستی و سلامت و برنامه‌ریزی و امور اداری در آستان قدس رضوی تشکیل شد تا در سه بخش سیاست‌ها، عوامل حیاتی و شاخصه‌ها را احصا نمایند.

برگزاری مجامع تمام موسسات و شرکت‌ها

وی به فعالیت‌های بخش اقتصادی آستان قدس رضوی اشاره و بیان کرد: برای نخستین بار در آستان قدس رضوی، مجامع تمام موسسات و شرکت‌های اقتصادی آستان را برگزار کردیم و وظایف تکلیفی را در اختیار شرکت‌ها قرار دادیم تا تحرک و پویایی در بین آنها ایجاد شود.

بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: برای بخشی از کسانی که در مناطق موقوفه‌ای اقدام به ساخت منازل کرده و نتوانسته اند حق تقدیمی را بپردازند و ملک‌شان را سنددار کنند، یک کارگروه تخصصی تشکیل شد تا بخشی از آنها شامل حذف، تخفیف و پرداخت ۱۰ ساله حق تقدیمی می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایام نوروز ۹۶ تصریح کرد: در این ایام، روزانه ۱۰۰ هزار صبحانه در حرم مطهر رضوی، ۴۰ هزار صبحانه در مبادی ورودی مشهدالرضا(ع) و ۱۰ هزار وعده ناهار در اماکن متبرکه آستان قدس رضوی توزیع خواهد شد.

بختیاری افزود: در نوروز سال جاری، ۴ میلیون تشرف به حرم مطهر رضوی به ثبت رسید و برای نوروز ۹۶ هم ۷ میلیون تشرف به این مکان مقدس پیش بینی می شود.

افتتاح رواق ویژه بانوان در حرم مطهر رضوی

وی همچنین از افتتاح رواق ویژه بانوان در حرم مطهر رضوی خبر داد و اظهار کرد: این رواق با نام حضرت زهرا(س) و در سالروز ولادت آن حضرت در فضایی به وسعت ۵ هزار متر مربع واقع در طبقه زیرین صحن آزادی احداث شده است.

وی در خصوص احداث راه‌آهن مشهد به گرگان به عنوان یکی از برنامه های عمرانی آستان قدس رضوی اظهارکرد: در رابطه با این خط و راه جاده‌ای مشهد به قوچان و مشهد به زاهدان، جلساتی با مسئولان وزارت‌راه و شهرسازی برگزار شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.