دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پایانی این رقابتها چهار دیدار برگزار شد که در نهایت دانشگاه آزاد به دلیل انصراف جوانه ۸ بر صفر صاحب پیروزی شد و با ۳۶ امتیاز عنوان قهرمانی خود را تثبیت کرد. شهرداری ورامین هم بعد از سه عنوان قهرمانی متوالی با ۳۳ امتیاز نایب قهرمان شد و پاس قوامین با ۲۵ امتیاز در جای سوم ایستاد.

در مهمترین بازی این هفته دو تیم شهرداری ورامین و پاس قوامین به تساوی ۴ بر۴ رضایت دادند تا پاسی ها عنوان سومی خود را در این مسابقات تثبیت کنند. سروش احمدی، مهدی قیاسی زاده، کامران مردانی پور برای پاس قوامین صاحب پیروزی شدند. محمد سالار وحیدی، پوریاعرفانیان، ابوالفضل قشقایی و مهدی جلالی هم مردان پیروز شهرداری بودند.

در ادامه هیات تکواندو شمال‌شرق ۵ بر ۳ نتیجه را به شهدای مدافع حرم ساری واگذار کرد و در آخرین دیدار جام پانزدهم نیز دو تیم لوازم خانگی کن و یاسین پیشرو البرز به تساوی ۴ بر۴ رضایت دادند.

بعد از سه تیم بالای جدول لوازم خانگی کن با ۲۳ امتیاز، یاسین پیش رو با ۲۲ امتیاز، شهدای مدافع حرم ساری با ۱۳ امتیاز، هیات تکواندو شمال‌شرق با ۶ امتیاز و جوانه بدون امتیاز خانه های چهارم تا هشتم جدول را به خود اختصاص دادند.